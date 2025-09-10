Overlord: Staffel 3 & 4: Limitierte Complete Editions ab 18.9.2025 erhältlich

Gute Nachrichten für alle Fans von Ainz Ooal Gown – KSM Anime bringt Overlord: Staffel 3 & 4 am 18.9.2025 als Complete Edition in den Handel.

Was erwartet euch in Staffel 3?

Nach der erfolgreichen Infiltration Re-Estizes gönnen sich Ainz und seine Wächter einen Moment der Ruhe. Dennoch wagt es eine Gruppe von Schwarzsöldnern die Große Gruft von Nazarick anzugreifen. Dieser frevelhafte Versuch wird nicht nur kaltblütig niedergeschlagen, dem mächtigen Auftraggeber Kaiser Jircniv bleibt zudem nichts anders übrig, als sich bei Ainz persönlich zu entschuldigen. Ainz´ nächster Schritt zur Weltherrschaft ist die Gründung eines eigenen Reiches. Zu diesem Zweck fordert er vom Königreich Re-Estize eine Abtretung des Dorfes Carne und der Festungsstadt E-Rantel. Es kommt zum unausweichlichen Krieg, auf dessen Schlachtfeld sich plötzlich Kommandant Gazef Stronoff und Hexerkönig Ainz Ooal Gown zum Duell gegenüber stehen. Wer wird dieses Duell gewinnen?

Seine Lordschaft Ainz Ooal Gown ist zurück! Die dritte Staffel des kultigen Isekai-Animes erscheint als Komplettbox mit 13 Episoden und erstmals deutsch synchronisiert, mit gewohnt vielen Extras.