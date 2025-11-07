Overcooked 2 (Nintendo Switch 2) ist da, ruiniert Beziehungen

Die Switch 2-Edition von Overcooked 2 ist nun erschienen, von der wir seit September wussten, dass sie kommt. Chaotisch wie immer, oder nicht?

Frisch aus dem Ofen: Overcooked 2

Jetzt ist es da und bereit, Beziehungen und Freundschaften zu ruinieren. Der Entwickler verspricht „Grafik wie auf dem PC“ und 4K-60fps-Gameplay, wenn die Nintendo Switch 2 angedockt ist. Im Vergleich zur ursprünglichen Switch-Version wird dies ein massives grafisches Upgrade sein. Die vielleicht größte Neuigkeit hier ist die Integration von Camera Play. Dies ist eine exklusive Funktion für Nintendos neue Konsole und nutzt eine angeschlossene Kamera, um die Gesichter der Spieler unter ihren Avataren anzuzeigen. Overcooked 2 ist bereits ein hektisches Erlebnis, aber jetzt können wir den Blick auf den Gesichtern unserer Freunde sehen, wenn sie eine Bestellung vermasseln. Ob das auch in der kommenden Kochshow so sein wird?

Es ist erwähnenswert, dass die Nintendo Switch 2 nicht mit einer Kamera geliefert wird, aber das Unternehmen bietet eine als eigenständiges Zubehör an. Es lässt sich auch mit sehr vielen USB-C-Kameras benutzen. Die Switch 2-Version funktioniert auch mit Game Share, mit dem Spieler in ein Multiplayer-Match springen können, ohne das Spiel tatsächlich zu besitzen. Grundsätzlich „teilt“ die Person, der das Spiel gehört, es mit jemandem, der es nicht besitzt. Es ist auch plattformübergreifend mit der ursprünglichen Switch, was angesichts der riesigen Benutzerbasis ordentlich ist. Ein Upgrade kostet 10,- Euro und der Kauf des Spiels kostet 30,- Euro. In der ersten Woche gibt es jedoch einen Rabatt von 20 Prozent.