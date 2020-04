Overcooked 2 Gourmet Edition ist ab sofort erhältlich

Ab sofort ist das Game für Nintendo Switch, PS4 und Xbox One erhältlich. Die Steam-Version folgt am 16. April!

Über die Overcooked 2 Gourmet Edition

Schon Teil eins war ein starkes Stück, doch Team17 und Ghost Town Games schicken euch erneut zurück in die Küche! Mit dieser Sammeledition bekommt ihr nämlich die Basis-Version des Spiels inklusive sämtlicher bislang veröffentlichten DLC-Inhalte als Komplettmenü präsentiert. Im Detail bedeutet dies, dass Surf‘n‘Turf, Campfire Cook Off, Night of the Hangry Horde sowie Carnival of Chaos inkludiert sind. Normalerweise würde das Komplettpaket 42,49 Euro kosten, aber derzeit ist diese Sammlung um 31,87 Euro zu bekommen.

Insgesamt erwarten euch in diesem Tohuwabohu ganze 58 Chefköche und -köchinnen. Da der Too Many Chefs-DLC auch mit an Bord ist, sind diese natürlich ebenfalls inkludiert. Alles in allem erwarten euch 130 Levels mit bizarren Küchen, in denen ihr ganze 26 Rezepte von S‘mores bis hin zu Sushi zubereiten dürft. Natürlich dürfen in bester Overcooked-Manier bis zu vier SpielerInnen gemeinsam ihr Bestes geben, und dies sowohl online als auch gemeinsam auf der Couch. Genießt hier den Release-Trailer zu Overcooked 2 Gourmet Edition!