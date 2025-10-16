OUT NOW: Pokémon-Legenden: Z-A für Nintendo Switch und Switch 2

Pokémon-Legenden: Z-A ist ab sofort für Nintendo Switch- und Nintendo Switch 2-Konsolen erhältlich. Fans dürfen sich ab sofort auf ein völlig neues Action-Abenteuer freuen.

Über Pokémon-Legenden: Z-A

Die Geschichte von Pokémon-Legenden: Z-A spielt in Illumina City, wo ein Stadtentwicklungsplan umgesetzt wird. Die Stadt soll so zu einem Ort werden, der sowohl Menschen als auch Pokémon ein Zuhause bietet. Jede Nacht erscheinen Kampfsektoren, die es Trainer:innen ermöglichen, im Rahmen des Turniers Z-A Royale von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen an Kämpfen in Echtzeit teilzunehmen. Bonuskarten-Herausforderungen sorgen für zusätzliche strategische Tiefe, wenn Traine:innen von Rang Z zu Rang A aufsteigen wollen. Tagsüber bieten Wildsektoren die Gelegenheit, zur Vorbereitung aufs Z-A Royale Pokémon zu fangen und zu trainieren. Außerdem können Fans erleben, wie Pokémon die Mega-Entwicklung durchführen – eine mächtige Transformation, die über die gewöhnliche Entwicklung hinausgeht und das Aussehen und manchmal auch den Typ eines Pokémon verändert.

Der effektive Einsatz der Mega-Entwicklung kann den Ausgang von Kämpfen wesentlich beeinflussen – darunter auch den von Kämpfen gegen wütende Megamanie-Pokémon. Im Z-A-Kampfclub, in dem bis zu vier Trainer:innen bei spannenden Kämpfen in Echtzeit lokal oder online gegeneinander antreten können, haben Fans die Gelegenheit, ihre Fertigkeiten gegen Freunde oder Trainer:innen auf der ganzen Welt auf die Probe stellen. Alle, die eine Nintendo Switch 2-Konsole besitzen, können mit dem Upgrade Pack ihre Nintendo Switch-Version des Spiels upgraden, um auf die Nintendo Switch 2 Edition zuzugreifen. Hier seht ihr die Unterschiede der beiden Versionen! Zudem können sie ihr Abenteuer mit einem Paket beginnen, welches das gesamte Spiel beinhaltet und jetzt im My Nintendo Store erhältlich ist. Mehr Informationen zu Pokémon-Legenden: Z-A gibt es auf der offiziellen Website des Spiels.