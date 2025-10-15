Pokémon-Legenden: Z-A im Vergleich zwischen Nintendo Switch und Switch 2
Pokémon Legenden: Z-A kommt sowohl auf die neue als auch auf die alte Konsole. Wie sehen die beiden Versionen im Direktvergleich aus?
Über Pokémon Legenden: Z-A
Es gilt, eine wichtige Entscheidung zu treffen: Lohnt es sich, ein Upgrade zu kaufen, um es auf Switch 2 zu spielen, oder wird die alte Version gut genug laufen? Laut einem der ersten Vergleichsvideos des Spiels, das auf beiden Konsolen läuft, sind die Unterschiede außerhalb der neuen Hardware mit 60 Bildern pro Sekunde spürbar, aber kein Dealbreaker. Gute Nachrichten für Switch 1-Fans! Ein neues 15-minütiges Video, das auf dem YouTube-Kanal ElAnalistaDeBits veröffentlicht wurde, zeigt einen tiefen Vergleich zwischen beiden Versionen des Spiels. Auf Switch 1 ist Pokémon Legenden: Z-A mit einer Auflösung von 1080p (Full HD) gekappt und geht im Handheld-Modus bis zu 800p herunter. Auf Switch 2 wird es bis zu 2160p (also 4K-Auflösung) und bis zu 1080p im Handheld angezeigt. Der mit Abstand bedeutsamste Unterschied ist die Bildrate von 60 fps für Switch 2-Besitzer. Aber seht am besten selbst:
Die Switch 2-Version scheint bessere Schatten, Texturen, Objekt-Entfernung und Vegetationsdichte und andere Details zu zeigen, aber zumindest bei der Betrachtung durch aufgenommenes Filmmaterial, das auf YouTube hochgeladen wurde, sind die Unterschiede relativ gering. Einerseits sind das gute Nachrichten für alle, die Pokémon Legenden: Z-A auf der alten Hardware spielen werden. Neue Pokémon-Spiele werden immer durch den Kakao gezogen, da sich einige Fans nach einem großen visuellen Upgrade sehnen, das mit jenem anderer Franchises konkurriert. Als Cross-Gen-Spiel ist es klar, dass Pokémon Legenden: Z-A nicht den Sprung „Next-Gen-Feeling“ bieten wird. Zumindest scheint es, dass die Switch 1-Version des Spiels in einem besseren Zustand ist als Pokémon Karmesin und Purpur beim Start im Jahr 2022. Das Video weist keine größeren Störungen oder Framerate-Einbrüche auf.