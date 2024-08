OUT NOW: Just Crow Things sorgt auf PC und Konsolen für lustiges Chaos

Die Krähen sind los ! Unbound Creations steht hinter dem neuen Game, das für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erscheinen wird. Als niedliche Krähe fliegt ihr in diesem sandboxartigen Abenteuer durch die Stadt, kackt auf Leute und klaut ihre glänzenden Schmuckstücke! Dabei helft ihr euren tierischen Freunden, Chaos anzurichten, und ihr könnt – natürlich- das Aussehen eurer entzückenden Krähe anpassen. Diese Krähe hat einen großen Traum – dem Krasse-Krähen beizutreten! Aber dafür müsst ihr erst beweisen, dass ihr tatsächlich der krasseste Vogel der ganzen Stadt seid. In jedem Level müsst ihr euch das Vertrauen eurer tierischen Freunde verdienen, indem ihr ihnen Gefallen tut und dabei langsam euren Krähenruf steigert. Manche Aufgaben stellen eure Fähigkeiten auf die Probe, andere euren Intellekt, und wieder andere sind einfach nur dumm. Wie es halt so ist mit Mutproben, nicht wahr? Hier ist der Out Now-Trailer für euch:

Mach Platz, Untitled Goose Game : Denn mit Just Crow Things heißt es “Die Krähen sind los!”, um in der Menschenwelt Chaos zu stiften.

Dabei gibt es in Just Crow Things mehr zu tun, nämlich optionale Nebenquests, die euch noch mehr herausfordern werden! Findet alle Krähenwortspiele für eure Wortspielpedia, helft der panischen Eichhörnchen-Mama, ihre verschwundenen Kinder wiederzufinden, oder besiegt das verrückte Frettchen in Rennen auf der ganzen Welt. Ihr dürft auch jeden beliebigen Gegenstand aufheben und ihn auf ahnungslose Menschen fallen lassen. Eure Krähe kann alles Mögliche benutzen: Spraydosen, mit denen ihr die Stadt schöner machen könnt, Laubbläser, um die Leute zu nerven, oder eine Lötlampe, um ihnen Feuer unter dem Hintern zu machen. Buchstäblich. Übrigens gibt es auch eine Steam-Website zu Die Krähen sind los (der deutsche Titel von Just Crow Things), und wir haben das Game bereits getestet – zu unserem Review geht’s hier entlang. Was sagen wir dazu?

Unsere Meinung zum Spiel

Wenn ihr es liebt, beim Spielen einfach abzuschalten und für sinnloses Chaos zu sorgen, dann hat Unbound Creations etwas Neues für euch. Denn Just Crow Things lässt euch in die Haut einer Krähe schlüpfen, die keinerlei Hemmungen hat, Gegenstände, die Umgebung selbst und jede Menge Kacke einzusetzen. Diverse Aufgaben wie das Finden von Eichhörnchen-Kindern oder andere Gegenstände, das Überbringen von Briefen, Ankacken von Personen und Sehenswürdigkeiten und vieles mehr sorgen dafür, dass ihr nicht völlig ohne Führung ins Spiel geworfen werdet (wir sehen dich an, Goat Simulator). Das Game strotzt nur so vor fieser Energie, die ihr dann als Ausführende natürlich in die Praxis umsetzen könnt.

Nicht nur das, neben dem praktischen Slapstick gibt es auch Unmengen an geschriebenen und vorgezeigtem Humor, der funktioniert und zum Weiterspielen einlädt. So ist Just Crow Things genau das geworden, was in den Trailern bis jetzt versprochen wurde. Ihr dürft in zehn verschiedenen Umgebungen nach Herzenslust für Chaos sorgen und Unheil anrichten, ganz ohne Angst vor Konsequenzen. Die immense Kreativität von Unbound Creations zeigt sich an allen Ecken und Enden, und dieses Spiel ermöglicht es euch, einfach mal zu machen, wonach euch der Sinn steht. Da bleibt nur noch zu sagen: Die Krähen sind los!