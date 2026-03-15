Ostern im Gut Sein – Kärntner Tradition bewusst erleben

Im Hotel Gut Sein im Lavanttal wird Ostern achtsam und in kleiner Runde gefeiert. Das Haus mit nur neun Zimmern ist ein Rückzugsort für Menschen, die Abstand vom Tempo des Alltags suchen und wieder in ihren eigenen Rhythmus finden möchten. Weniger Programm, mehr Gefühl – so zeigt sich auch der Frühling im Gut Sein: entspannt und wohltuend.

Wenn rund um die Koralpe die Natur neu austreibt und die Wege direkt vor der Tür hinaus in Wälder und auf Almen führen, entstehen Tage, die nicht durchgetaktet sind. Ankommen, durchatmen, draußen sein – und vertraute Rituale neu entdecken.

Am Karsamstag beginnt der Tag mit der traditionellen Schwammweihe im Morgengrauen, einem alten Kärntner Brauch. Anschließend wird die liebevoll vorbereitete Osterjause gesegnet. Kärntner Osterschinken, hausgemachter Reindling, frisches Brot, Kren und gefärbte Eier stehen für ehrlichen Genuss und gelebte Tradition. Am Abend besuchen Gäste und Gastgeber gemeinsam das Osterhaufen-Heizen der Landjugend – ein kraftvolles Brauchtumsfeuer, das Licht, Gemeinschaft und Neubeginn spürbar macht.

Auch rund um die Osterfeiertage gilt im Gut Sein: Alles darf, nichts muss. Geführte Mountainbike-Touren in kleinen Gruppen, E-Bikes und individuelle Routen eröffnen neue Perspektiven auf die Frühlingslandschaft. Wer es ruhiger angehen möchte, findet bei Yoga oder Qi Gong im Garten oder am Waldrand Raum für Bewegung und Stille. Zirbensauna, Massagen und persönliche Anwendungen runden die Tage ab und schenken jenes ausgewogene Maß an Aktivität und Entspannung, das einen Osterurlaub nachhaltig wirken lässt.