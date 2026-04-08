Ostergewinnspiel 2026: Tag 9

Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2026 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Von Smartphones über Reisegutscheinen bis hin zu Games ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.

Was gibt’s zu gewinnen?

Im heutigen Nest verstecken sich folgende Preise:

1x HUAWEI WATCH FIT 4 Pro hier geht es zum Test

1x HUAWEI FreeBuds SE 2

Wir bedanken uns bei Huawei für die Unterstützung unseres Ostergewinnspiel!

WATCH FIT 4 Pro

Die vierte Generation der beliebten WATCH FIT-Reihe verbindet technologische Innovation mit alltagstauglichem Design – für alle, die Bewegung, Gesundheit und Stil in Einklang bringen möchten. Leicht, modern und komfortabel bleibt die WATCH FIT 4-Serie ihrem markanten rechteckigen Design treu und folgt der Philosophie „Fashion Active“: einem aktiven, gesundheitsbewussten Lebensstil mit modischem Anspruch. Zwei Schwestermodelle gibt es: Die HUAWEI WATCH FIT 4 wiegt lediglich 27 Gramm bei einer Gehäusedicke von 9,5 Millimetern – das sorgt für hohen Tragekomfort im Alltag. Eine drehbare Krone ermöglicht eine intuitive Bedienung. Die WATCH FIT 4 Pro ist noch etwas kompakter und widerstandsfähiger: Mit 30,4 Gramm Gewicht und einem 9,3 Millimeter flachen Gehäuse kombiniert sie ein kratzfestes Saphirglas-Display, eine Titanlünette und ein Gehäuse aus Aluminium in Luftfahrtqualität. Damit eignet sie sich besonders für intensive sportliche Aktivitäten. Das helle AMOLED-Display erreicht eine Spitzenhelligkeit von bis zu 3000 Nits und bleibt auch bei direkter Sonneneinstrahlung hervorragend ablesbar.

Beide Modelle bieten eine Akkulaufzeit von bis zu zehn Tagen und lassen sich schnell aufladen: In nur 75 Minuten (WATCH FIT 4) bzw. 60 Minuten (WATCH FIT 4 Pro) sind sie wieder einsatzbereit – für ein nahtloses Tracking von Fitness und Gesundheit im Alltag. Zu den weiteren Funktionen zählen Sprachnachrichten, Schnellantworten auf Nachrichten, eine Kamera-Fernbedienung, Wetteranzeige – und zahlreiche weitere smarte Features. Die WATCH FIT-Serie ist sowohl mit Android- als auch iOS-Geräten kompatibel. Die neuen Uhren sind für Bewegung gemacht – ob beim Wandern, auf dem Wasser oder auf dem Golfplatz. Ein integriertes Barometer misst präzise Höhenunterschiede – ideal für Aktivitäten wie Bergsteigen und Skifahren. Das neue Dual-Frequenz-Positionierungssystem HUAWEI Sunflower verbessert die GPS-Genauigkeit um 30 Prozent und passt sich den Bewegungen des Nutzers an – selbst in herausfordernden Umgebungen mit schlechter Signalqualität.

Sportlicher als je zuvor

Für Wassersportarten wie Segeln, Kajak oder Stand-Up-Paddling (SUP) bietet die Serie erstmals eine Routenverfolgung mit Aktivitätsdaten wie Herzfrequenz, Distanz und Geschwindigkeit. Die WATCH FIT 4 unterstützt Offline-Karten, Routenimport und Navigation. Die Pro-Version ergänzt diese Funktionen um Konturenkarten, Checkpoint-Navigation und einen Trailrunning-Modus – ideal für alle, die neue Wege erkunden wollen. Alle Golfer*innen erhalten mit der Pro-Version Zugriff auf über 15.000 weltweite Golfplatzkarten, GPS-basierte Echtzeit-Entfernungsmessung, einen Halbzeit-Scoring-Bericht sowie eine digitale Scorecard zur Dokumentation des Spiels. Für Tauchgänge bis zu 40 Metern Tiefe bietet die Pro-Version einen eigenen Freitauchmodus mit Echtzeitdaten zu Tiefe, Geschwindigkeit und Sicherheitswarnungen – für maximale Kontrolle unter Wasser. Über das reine Fitness-Tracking hinaus bringt die WATCH FIT 4-Serie neue Funktionen für eine ganzheitliche Betrachtung des Wohlbefindens. Eine ganztägige HRV-Messung (Herzfrequenzvariabilität) liefert Einblicke in das körperliche Stresslevel und die eigene Regenerationsfähigkeit.

HUAWEI FreeBuds SE 2

Zusätzlich dazu legen wir für euch feinsten Sound ins Osterkörbchen. Die HUAWEI FreeBuds SE 2 vereinen Leichtigkeit mit beeindruckender Ausdauer. Jedes Earbud wiegt kaum mehr als eine Feder, sodass ihr sie beim Tragen fast vergesst, während das ergonomische Design für den perfekten Sitz sorgt. Das wahre Kraftpaket steckt jedoch im Akku: Mit einer Gesamtwiedergabezeit von 40 Stunden inklusive Lade-Etui begleiten sie euch mühelos durch die ganze Woche. Dank Bluetooth 5.3 bleibt die Verbindung stets stabil und verzögerungsfrei. Zudem sind sie nach IP54 vor Staub und Spritzwasser geschützt – egal, ob ihr beim Sport ins Schwitzen kommt oder euch ein kurzer Regenschauer überrascht, eure Musik bleibt euer treuer Begleiter.