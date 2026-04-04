Ostergewinnspiel 2026: Tag 5
Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2026 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Von Smartphones über Reisegutscheinen bis hin zu Games ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.
Was gibt’s zu gewinnen?
Im heutigen Nest verstecken sich folgende Preise:
- 1x TINECO PURE ONE S70 Smarter Akkustaubsauger
Wir bedanken uns bei TINECO für die Unterstützung unseres Ostergewinnspiel!
Was erwartet euch?
Verabschiedet euch vom mühsamen Hausputz. Der TINECO PURE ONE S70 ist nicht einfach nur ein Staubsauger, sondern euer smarter Partner im Kampf gegen Staub und Schmutz. Dank der innovativen iLoop Smart Sensor-Technologie erkennt das Gerät den Verschmutzungsgrad in Echtzeit und passt die Saugleistung automatisch an – das spart Energie und optimiert die Akkulaufzeit für eure gesamte Wohnung.
Das übersichtliche LED-Display hält euch stets über den Reinigungsstatus auf dem Laufenden, während das 5-stufige, vollständig versiegelte Filtersystem dafür sorgt, dass bis zu 99,9 % der Allergene eingefangen werden – ein Segen für alle Allergiker:innen unter euch! Mit seinem ergonomischen Design und der starken Performance gleitet ihr mühelos über Hartböden und Teppiche. Erlebt, wie einfach und effizient moderne Bodenpflege sein kann. Ihr dürft euch auf ein völlig neues Reinigungsgefühl freuen!
Teilnahmebedingungen
Um unsere Oster-Preise gewinnen zu können, müsst ihr eure Kontaktdaten im Teilnahmeformular korrekt eintragen. Außerdem müsst ihr herausfinden, wie viele Ostereier wir in den Beiträgen des Vortags versteckt haben? Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 5.4.2026 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!
schöne Ostern
den könnte ich gut gebrauchen