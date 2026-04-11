Ostergewinnspiel 2026: Tag 12

Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2026 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Von Smartphones über Reisegutscheinen bis hin zu Games ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.

Was gibt’s zu gewinnen?

Im heutigen Nest verstecken sich folgende Preise:

2x EZVIZ C90 Dual Wi-Fi Kamera

Wir bedanken uns bei EZVIZ für die Unterstützung unseres Ostergewinnspiel!

C90 Dual

Die C90 Dual, eine weitere Innovation in der EZVIZ Star-Reihe von Kameras mit zwei Objektiven, bringt den 360-Grad-Schutz auf ein ganz neues Niveau, indem sie zwei drehbare Objektive in einem einzigen Gehäuse kombiniert. Die kugelförmige Kamera übernimmt die beliebten Funktionen der EZVIZ-Schwenk-/Neige-Serie, und die UFO-förmige obere Kamera fügt ein weiteres weitreichendes, ultraweites Sichtfeld hinzu, um keine Ecke unbeobachtet zu lassen. Die beiden Kameras bieten zusätzliche Intelligenz, indem sie aufeinander reagieren, um eine vernetzte Erkennung und Änderung der Ansicht zu ermöglichen. Kurz gesagt, die C90 Dual bietet eine unvergleichliche Sicht und Effizienz für die Überwachung großer Bereiche.

Mit dem C90 Dual könnt ihr sowohl in der Ferne als auch in der Nähe besser sehen, damit ihr nichts Wichtiges übersehen. Ihr könnt die obere Linse so einstellen, dass ihr das Gesamtbild eines wichtigen Bereichs ständig im Blick habt und die untere Linse verwenden, um das zu sichern, was euch am wichtigsten ist. Im Gegensatz zu den meisten Dual-Lens-Kameras auf dem Markt, die nur die Ansichten von zwei Objektiven zusammenfügen, ist die C90 Dual intelligent genug, um eine komplizierte Erkennungsaktivität durch die gleichzeitige Einbeziehung von zwei Objektiven zu vervollständigen.