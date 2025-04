Ostergewinnspiel 2025: Tag 26

Der Osterhase war zwar schon da, aber wir bei Beyond Pixels machen unermüdlich weiter – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2025. Was gibt’s zu gewinnen? Im heutigen Nest verstecken sich folgende Preise: 1x Vaiana – Disneys Once Upon a Story Kollektion – Minipuppen-Spielset

1x Lorcana Ursulas Rückkehr

1x Vaiana Tonie

1x Disney Princess Style Collection – Weltreise-Spielzeugkoffer

1x Disney Prinzessin Spin & Reveal Rapunzel Puppe

1x Disney Prinzessin Verwandlungs-Spielset Kutsche und Schloss mit kleiner Aurora Puppe Wir bedanken uns bei Disney für die Unterstützung unseres Ostergewinnspiels! Disney Prinzessin Mit dem Frühling erwacht auch die Welt der Disney Prinzessinnen zu neuem Leben – seit Generationen inspirieren die Geschichten der royalen Damen Kinder und Erwachsene auf der ganzen Welt. Ihre Geschichten zeigen, dass Mut, Herz und Entschlossenheit der Schlüssel zu großen Abenteuern sind. Mit aufregenden Highlights und zahlreichen Aktionen lädt Disney dazu ein, die Geschichten der Prinzessinnen neu zu entdecken: Ob auf der großen Leinwand im Kino, zu Hause auf Disney+ und im Disney Channel oder mit neuen Produkten im Handel – unter dem Motto Disney Prinzessin – Gestalte deine Welt starten Fans in eine wahrhaft märchenhafte Jahreszeit. „Vaiana 2“ ab sofort auf Disney+ Der exklusive Start von „Vaiana 2“ auf Disney+ gehört zu den Highlights des Frühlings: Das neueste Abenteuer führt Vaiana und Maui drei Jahre nach ihrer ersten großen Fahrt wieder zusammen, gemeinsam starten sie eine neue, aufregende Reise an der Seite einer Crew ungewöhnlicher Seeleute. Nachdem Vaiana eine unerwartete Nachricht von ihren Vorfahren erhalten hat, muss sie auf die weiten Meere Ozeaniens hinaus und in gefährliche, längst vergessene Gewässer reisen, um ein Abenteuer zu bestehen, wie sie es noch nie zuvor erlebt hat. Die Fortsetzung zählt zu den erfolgreichsten Filmen des vergangenen Jahres und begeistert Fans mit beeindruckender Animation und mitreißender Musik. Der Original Motion Picture Soundtrack ist auf Spotify, Apple Music und Amazon Music erhältlich. 75 Jahre Cinderella Vor unglaublichen 75 Jahren, am 15. Februar 1950, feierte der zwölfte abendfüllende Zeichentrickfilm der Walt Disney Studios, „Cinderella“, in den USA Premiere. Das zeitlose Märchen der herzenzguten Prinzessin inspiriert Generationen bis heute. Mit dem melodischen „Bibbidi Babbidi Bu“ der guten Fee verwandelt sich nicht nur die von ihrer Stiefmutter und Stiefschwestern gedemütigte Cinderella in eine stolze Prinzessin, es verzückt auch die Herzen der kleinen und großen Zuschauer, die mitfiebern, wenn der funkelnde Zauber um Mitternacht verblasst und der Prinz mit dem gläsernen Schuh in der Hand nach seiner Auserwählten sucht. Auf www.disneystore.de und im Handel zelebriert Disney das Jubiläum mit neuen Produkten und Sammlereditionen, die den Zauber von Cinderella immer wieder neu erlebbar machen.

Ein märchenhafter Clip zum 75. Jubiläum ist hier zu sehen:

Die Rückkehr von Schneewittchen Es ist das Märchen, mit dem alles seinen Anfang nahm: „Schneewittchen“; die Neuinszenierung von Disneys Filmklassiker aus dem Jahr 1937, mit Rachel Zegler („West Side Story”) in der Hauptrolle und Gal Gadot („Wonder Woman“) als ihre Stiefmutter, die Böse Königin, startet am 20. März 2025 in den deutschen Kinos. Produziert von Marc Platt und Jared LeBoff, den Erfolgsproduzenten von „Wicked“, und inszeniert von Regisseur Marc Webb („The Amazing Spider-Man“) entführt das zauberhafte Märchen das Publikum zurück in die zeitlose Geschichte. Disney Channel Prinzessinnen Sommer Im kommenden Sommer lädt der Disney Channel zu ganz besonderen Disney Prinzessinnen Erlebnissen ein: Der Sender sucht beim Disney Channel Prinzessinnen Sommer vier Kinder, die lehrreiche und spannende Abenteuer inspiriert von den weltbekannten Disney Prinzessinnen erleben möchten! Das Ganze wird von einem Kamerateam begleitet und die daraus resultierenden Clips werden den ganzen Sommer über im Disney Channel zu sehen sein. Alle Kinder zwischen 6 und 12 Jahren haben die Möglichkeit sich ab sofort auf der Webseite www.disneychannel.de über die verschiedenen Disney Prinzessinnen Abenteuer zu informieren, sich für eines zu entscheiden und mit einem kurzen Video als Protagonist zu bewerben. Begleitet wird die Mitmach-Aktion von Moderatorin und Sängerin Melissa Khalaj, die jedes Abenteuer mit dem jeweiligen Gewinnerkind zusammen bestehen wird. Beim Disney Channel Prinzessinnen Sommer lernen die Gewinnerkinder von verschiedenen Experten ganz viel Nützliches und Wissenswertes rund um die Themen Kochen und Ernährung (Tiana), Kampfsport und mentale Stärke (Mulan), Therapietiere und wie sie Menschen helfen (Cinderella) oder sie entdecken die faszinierende Welt der Ozeane (Vaiana) – und haben dabei eine große Portion Spaß! Träume werden wahr – beim Disney Channel Prinzessinnen Sommer! Hier geht’s zum Disney Channel Prinzessinnen Sommer Trailer:

Ab sofort im Handel: Fantastische Produktneuheiten Mit einer Vielzahl neuer Produkte können Fans den Zauber der Disney Prinzessinnen in ihren Alltag bringen. Während der gesamten Disney Prinzessin Kampagne werden spannende Neuheiten vorgestellt, unter anderem von Mattel, LEGO®, Jakks Pacific, Ravensburger, und vielen weiteren Partnern. Besonders begehrt: Die neuen Disney Prinzessin Stapelturm-Spielsets von Mattel, Disney Vaianas Abenteuerfloß und Heihei als Bausets von LEGO®, die neue Geschichte von „Vaiana 2“ als niedliche Simea mit Pua Toniefigur, und zahlreiche Funko POP! Figuren, zum Beispiel von „Vaiana 2“ und „Schneewittchen“. Kreative Schulkinder freuen sich über das Bauset Disney Prinzessin Cinderellas Kleid von LEGO®, kleine Fans begeistert das Spielset Disney Prinzessin Magisches Tanzschloss von Fisher-Price Little People oder Arielle als Disney Prinzessin Puppe Meerjungfrauen Überraschung von Mattel.

Viele neue Disney Prinzessin Produkte werden im Video vorgestellt: