Ostergewinnspiel 2024: Tag 9

Perfektioniert euer Spiel: Erlebt den Xbox Wireless Controller – Mineral Camo Special Edition, der mit seinen geformten Oberflächen und seiner ausgefeilten Geometrie für mehr Komfort beim Spielen sorgt. Behaltet mit einem Hybrid-D-Pad und strukturierten Griff an den Triggern, Bumpern und hinten am Gehäuse das Ziel im Blick. Erfasst und teilt Inhalte nahtlos mit der dafür vorgesehenen Share-Taste. Schnelles Koppeln mit, Spielen auf und Wechseln zwischen Geräten, einschließlich Xbox Series X|S, Windows-PC, Android. Dank des neuen Share Buttons könnt ihr Inhalte wie Screenshots während des Spiels mühelos aufnehmen und teilen. Bleibt dank der strukturierten Grifffläche und dem hybriden D-Pad auf Zielkurs. Der Controller enthält Xbox Wireless- und Bluetooth-Technologie für kabelloses Spielen auf Konsolen, PCs, Mobiltelefonen und Tablets. An die 3,5-mm-Stereo-Headsetbuchse könnt ihr alle kompatiblen Headsets anschließen.

Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2024 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Von Smartphones über Reisegutscheinen bis hin zu Games ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.

Teilnahmebedingungen

Um unsere Oster-Preise gewinnen zu können, müsst ihr eure Kontaktdaten im Teilnahmeformular korrekt eintragen. Außerdem müsst ihr herausfinden, wie viele Ostereier wir in den Beiträgen des Vortags versteckt haben? Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 31.3.2024 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!