Ostergewinnspiel 2024: Tag 11

Die Funktion Extended RAM 3.0 sorgt für reibungsloses Multitasking, bei dem der:die Nutzer:in ohne Verzögerung zwischen bis zu 27 Apps gleichzeitig wechseln kann, indem er:sie sich zusätzlich zu den vorhandenen 8 GB RAM bis zu 8 GB Speicher aus dem verfügbaren Speicher „ausleiht”. Diese Funktion ist besonders nützlich für diejenigen, die ihr Telefon für die Arbeit oder für Infotainment nutzen. Der Qualcomm Snapdragon 695 sorgt dafür, dass das Gerät “genug Power” hat. Er ermöglicht eine zuverlässige 5G-Internetkonnektivität, die durch physische SIM-Karten unterstützt wird, sowie die Unterstützung der eSIM-Funktion mit bis zu acht Profilen, was in dieser Preisklasse einzigartig ist. Andererseits sorgt dieses System-on-Chip dank seiner 8-Kern-CPU-Architektur und des 6-Nanometer-Prozesses für einen geringeren Stromverbrauch und eine längere Akkulaufzeit.

Das V29 Lite verfügt über einen 120Hz-AMOLED-Bildschirm mit 300Hz-Touch-Sampling-Rate, der eine flüssige und reaktionsschnelle Toucheingabe gewährleistet, während die Augenschutzfunktion mit 2160Hz-Pulsbreitenmodulation die Augenbelastung und Ermüdung bei längerem Gebrauch reduziert. Die Spitzenhelligkeit beträgt 1300 nits und unterstützt eine superscharfe Full HD+ Auflösung sowie einen breiten DCI-P3 Farbraum. Die beidseitige 60-Grad-Krümmung trägt zu einem komfortablen Griff bei, da sie sich nahtlos in den Rahmen einfügt und gleichzeitig die Farbverzerrung an den Rändern, die ein häufiges Problem bei ultragroßen, gekrümmten Bildschirmen ist, deutlich reduziert.

Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2024 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Von Smartphones über Reisegutscheinen bis hin zu Games ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.

Teilnahmebedingungen

Um unsere Oster-Preise gewinnen zu können, müsst ihr eure Kontaktdaten im Teilnahmeformular korrekt eintragen. Außerdem müsst ihr herausfinden, wie viele Ostereier wir in den Beiträgen des Vortags versteckt haben? Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 2.4.2024 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!