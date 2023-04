Ostergewinnspiel 2023: Tag 4

Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2023 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Von Gadgets über Smartphones bis hin zu Games ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.

Was gibt’s zu gewinnen?

Im heutigen Nest verstecken sich folgende Preise:

God of War Ragnarök Edition – 1 x PS5 Gampad in derEdition – hier findet ihr unseren Test zum Spiel



Wir bedanken uns bei PlayStation für die Unterstützung unseres Ostergewinnspiel!

God of War Ragnarök

Die eisigen Winde von Fimbulwinter haben Midgard erreicht und machen das Überleben für Kratos, Atreus und Mimir in der nordischen Wildnis noch schwieriger als zuvor. Kratos, der immer noch das Wissen um seine vergangenen Fehler trägt, will Atreus die blutigen Lektionen ersparen, die er aus seinem Konflikt mit den Göttern gelernt hat. Er will vor allem seinen Sohn beschützen, und ihre Konfrontation mit Baldur hat die Überzeugung bestätigt, dass aus weiteren Verstrickungen mit den Asen nur Tragödien kommen werden. Kratos und Atreus müssen gemeinsam entscheiden, welchen Weg sie einschlagen werden. Was auch immer sie wählen, wird das Schicksal all derer bestimmen, die in den Neun Reichen leben, wenn sich Ragnarök nähert.