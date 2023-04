Ostergewinnspiel 2023: Tag 2

Der neu gestaltete Launcher zeigt jetzt alle aktuellen Projekte übersichtlich und mit einem Klick anwählbar an. Die aktuellsten und beliebtesten Vorlagen aus den regelmäßig aktualisierten Content-Packs sind ebenfalls auf einen Blick ersichtlich. Bei der aktualisierten Bedienoberfläche sind die Plugins wie der Themen- und MultiCam-Designer nun direkt über die Menüleiste erreichbar. Alle aktuellen KI-Styles oder Replacement-Funktionen sind jetzt ebenfalls direkt darüber anwählbar. Neu sind zudem die jeweiligen Tabs für Video und Audio, über die direkt alle Funktionen – verbunden mit dem Projekt auf der Timeline – ganz einfach ausgewählt werden können.

Mit dem Update bietet CyberLink beim PowerDirector 365 jetzt die KI-gestützte Funktion einer Audio-Restaurierung mittels Assistenten an. Über diesen Restauration Assistent wird definiert, ob es sich um Musik oder Sprache handelt, der Audio-Part wird geladen und restauriert. Feinabstimmung und einen Vergleich zum vorherigen Original können bei der Funktion abgerufen werden. Passt das Ergebnis, wird die neue Audiospur auf der Timeline ersetzt.

Edge- und Wrap-Around-Styles sind bei Tiktok, Youtube und Co. sehr beliebt. Das Highlighten von tanzenden oder sportlich aktiven Personen im Video erzeugt eine ganz besondere Dynamik. CyberLink bietet jetzt gleich 20 neue Body-Effekte für spektakuläre Personenumrandung oder um Personen herum sowie Hintergrundwechsel an, die jeden Social Media-Kreativen begeistern werden. Beim Titeldesigner sind die Farb- und Tiefeneffekte für die Konturen und das Rendern einzelner Buchstaben oder des ganzen Titels neu im Programm.

Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2023 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Von Gadgets über Smartphones bis hin zu Games ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.

Um unsere Oster-Preise gewinnen zu können, müsst ihr eure Kontaktdaten im Teilnahmeformular korrekt eintragen. Außerdem müsst ihr herausfinden, wie viele Ostereier wir in den Beiträgen des Vortags versteckt haben? Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 2.4.2021 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

