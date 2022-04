Ostergewinnspiel 2022: Tag 23

Ostern ist zwar vorbei, aber wir machen weiter und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2022 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Von Gadgets über Smartphones bis hin zu Games ist wohl für alle etwas Spannendes dabei. Vergesst nicht auf unseren Hauptpreis, bei dem ihr noch bis zum 24.04. teilnehmen könnt. Was gibt’s zu gewinnen? Im heutigen Nest verstecken sich folgende Preise: 1 x Gran Turismo 7 Paket inklusive PS5-Key zum Spiel Wir bedanken uns bei PlayStation für die Unterstützung unseres Ostergewinnspiel! Gran Turismo 7 Die Rennspiel-Simulation hat von Teil eins weg seine ganz eigene Ideale verfolgt. Da verwundert es nicht, dass das Game trotz actionreicher Konkurrenz im Stile von Forza Horizon oder auch GRID Legends seinen Weg unbeirrt fortführt. Gran Turismo 7 ist weniger für den raschen Adrenalin-Kick gedacht, sondern viel eher für Fans von Autos. Wenn ihr schon mal einen anderen Haupttitel der Serie gespielt habt, kommen euch die meisten Features bereits bekannt vor. So gibt es einen gesunden Gebrauchtwagenmarkt, der euch am Anfang große Dienste leisten wird. Ebenso mit von der Partie sind die Lizenzprüfungen, die ihr jeweils mit Bronze, Silber und Gold abschließen könnt. Da darf auch die gute alte Waschanlage nicht fehlen und die Möglichkeit zum Ölwechsel, was auch immer dieser bringen soll!

Ganze 424 Autos und 90 Parcours stehen euch insgesamt in diesem Titel zur Verfügung. Fahrzeuge und auch Klassiker von 53 Marken warten im Verlauf des Spiels darauf, von euch gewonnen oder erworben zu werden. Alte Stärken wie die Grafik und der Umfang werden auch in Gran Turismo 7 beinhart ausgespielt, aber auch Neues hat seinen Weg in den Titel gefunden. Dazu gehören etwa ein überarbeitetes Wetter- und Lichtsystem, ein neuer Modus namens Musik-Rallye und ein Musikwiederholungs-Feature. Dieses wechselt die Kameras im Takt der Musik und sorgt für eine neue Art, eure Renn-Wiederholungen anzusehen. Am allermeisten jedoch werdet ihr im Spiel mit dem neuen Café zu tun haben, das als eine Art zentraler Dreh- und Angelpunkt für die Kampagne fungiert.