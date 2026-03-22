Oster-Gewinnspiel mit Schmidt Spiele: Wir verlosen Kniffel Duell & Kuller Würfel

Anlässlich des bevorstehenden Osterfestes verlosen wir gemeinsam mit Schmidt Spiele jeweils ein Exemplar der spannenden Würfelneuheiten „Kniffel Duell“ und „Kuller Würfel“. Mitmachen lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

1x Kniffel Duell – Der Klassiker im direkten Zweikampf

1x Kuller Würfel – Der turbulente Würfelspaß für die ganze Familie

Kniffel-Klassiker trifft Duell-Fieber

In diesem Jahr bringt der Osterhase ordentlich Schwung auf den Spieltisch! In KNIFFEL – DAS DUELL nutzt ihr die vertrauten Grundregeln des Würfelklassikers mit fünf Würfeln, um verschiedene Kombinationen zu erreichen und eurem Gegenspieler:innen wertvolle Scheiben abzuluchessen. Ihr dürft bei diesem spannenden Tauziehen taktisch agieren, um als Erste insgesamt fünf Scheiben oder drei benachbarte Felder auf eurer Spielplanseite zu sichern und so die Partie für euch zu entscheiden. Ihr könnt das Spiel direkt nach einem Sieg beenden oder einen Gesamtsieg aus drei gewonnenen Runden vereinbaren, um den Spielspaß zu verlängern.

Spielerisches Entdecken mit dem Kullerwürfel

Mit dem Kullerwürfel im weichen Gummiball könnt ihr schon den Allerkleinsten ein sicheres und bewegungsreiches Spielerlebnis ermöglichen, bei dem liebevolle Tiermotive zum Entdecken einladen. Ihr dürft die Kinder zunächst ganz ohne feste Regeln an das Material heranführen, indem ihr gemeinsam den Würfel rollt oder durch spielerische Fragen die Neugier weckt. Als wichtige Vorbildfunktion für eure Mitspieler:innen begleitet ihr die drei abwechslungsreichen Spiele aktiv, fördert dabei ganz nebenbei die Motorik sowie die Sprache und könnt durch eine rechtzeitige Ankündigung der letzten Runde für einen harmonischen Spielabschluss sorgen.