Oster-Gewinnspiel mit Schmidt Spiele: Wir verlosen Kniffel Duell & Kuller Würfel
Anlässlich des bevorstehenden Osterfestes verlosen wir gemeinsam mit Schmidt Spiele jeweils ein Exemplar der spannenden Würfelneuheiten „Kniffel Duell“ und „Kuller Würfel“. Mitmachen lohnt sich!
Was könnt ihr gewinnen?
- 1x Kniffel Duell – Der Klassiker im direkten Zweikampf
- 1x Kuller Würfel – Der turbulente Würfelspaß für die ganze Familie
Kniffel-Klassiker trifft Duell-Fieber
In diesem Jahr bringt der Osterhase ordentlich Schwung auf den Spieltisch! In KNIFFEL – DAS DUELL nutzt ihr die vertrauten Grundregeln des Würfelklassikers mit fünf Würfeln, um verschiedene Kombinationen zu erreichen und eurem Gegenspieler:innen wertvolle Scheiben abzuluchessen. Ihr dürft bei diesem spannenden Tauziehen taktisch agieren, um als Erste insgesamt fünf Scheiben oder drei benachbarte Felder auf eurer Spielplanseite zu sichern und so die Partie für euch zu entscheiden. Ihr könnt das Spiel direkt nach einem Sieg beenden oder einen Gesamtsieg aus drei gewonnenen Runden vereinbaren, um den Spielspaß zu verlängern.
Spielerisches Entdecken mit dem Kullerwürfel
Mit dem Kullerwürfel im weichen Gummiball könnt ihr schon den Allerkleinsten ein sicheres und bewegungsreiches Spielerlebnis ermöglichen, bei dem liebevolle Tiermotive zum Entdecken einladen. Ihr dürft die Kinder zunächst ganz ohne feste Regeln an das Material heranführen, indem ihr gemeinsam den Würfel rollt oder durch spielerische Fragen die Neugier weckt. Als wichtige Vorbildfunktion für eure Mitspieler:innen begleitet ihr die drei abwechslungsreichen Spiele aktiv, fördert dabei ganz nebenbei die Motorik sowie die Sprache und könnt durch eine rechtzeitige Ankündigung der letzten Runde für einen harmonischen Spielabschluss sorgen.
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite.
Teilnahmeschluss ist der 5.4.2026 um 23:59 Uhr. Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht viel Glück!