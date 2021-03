Oscars 2021 Nominierungen: divers wie noch nie zuvor

Am 15. März wurde von der Academy die Liste mit allen Oscars 2021 Nominierungen bekannt gegeben. Bei uns erfahrt ihr, wer sich berechtigte Hoffnungen auf einen Goldbuben machen darf. Eines sei schon einmal vorweggenommen: die Aufzählung liest sich so divers wie noch nie zuvor. Beinahe die Hälfte aller nominierten Schauspieler passt nicht in das traditionell in Weiß gehaltene Oscar-Schema.

Ob der Schein trügt, oder ob sich die Diversität auch in den tatsächlichen Gewinnern niederschlagen wird, werden wir aber erst frühestens in der Nacht auf den 26. April 2021 erfahren. Dann nämlich sollen die 93. Academy Awards planmäßig stattfinden.

Das sind die Oscars 2021 Nominierungen

Bester Film

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Bester Hauptdarsteller