Ortners Eschenhof verbindet alpine Entschleunigung mit medizinischer Kompetenz

Wahre Erholung entfaltet sich dort, wo ihr den Mut findet, das Tempo zu drosseln. Inmitten der sanft geschwungenen Kärntner Nockberge hat Ortners Eschenhof ein Refugium geschaffen, in dem ihr die Symbiose aus nachhaltiger Entspannung und fundierter medizinischer Expertise erleben dürft.

Alpine Slowness als euer neuer Rhythmus

In diesem Haus dürft ihr euch dem Leitgedanken der Entschleunigung vollkommen anvertrauen. Ihr könnt die Natur als Taktgeberin begreifen: Die stille Präsenz der Gipfel und weitläufige Panoramen schenken euch den nötigen Abstand zum Alltag. Hier ist Slowness kein leeres Versprechen, sondern eine Haltung, die ihr in der Architektur und jedem Tagesablauf spüren könnt. Ihr dürft wählen zwischen gemeinschaftlichen Naturerlebnissen und jenen stillen Rückzugsmomenten, die eure innere Balance wiederherstellen.

Vorsorge und Longevity auf höchstem Niveau

Euer Streben nach Vitalität findet in der Ordination von Dr. Martin Ortner eine wissenschaftliche Vertiefung. Als Gäst:innen dürft ihr ein Spektrum erwarten, das moderne Präventionsmedizin mit individueller Fürsorge verknüpft. Im Zentrum steht das Ziel der Longevity – ihr könnt hier aktiv daran arbeiten, eure Gesundheit und Belastbarkeit für alle kommenden Lebensphasen zu festigen.

Durch präzise Stoffwechselanalysen und Diagnostik erhalten die Expert:innen ein klares Bild eurer Ausgangslage. Auf dieser Basis dürft ihr euch über maßgeschneiderte Empfehlungen freuen, die eure Energiereserven auffüllen und die langfristige Regeneration fördern. Die Mediziner:innen nehmen sich hier bewusst die Zeit, die ihr für eure persönliche Gesundheitsreise benötigt.

Die Kunst des erholsamen Schlafs

Ein besonderes Augenmerk dürft ihr auf das Thema Schlafqualität legen. In vertrauensvollen Gesprächen reflektiert ihr gemeinsam mit den Berater:innen eure nächtlichen Gewohnheiten. Basierend auf den Prinzipien der Freiburger Schlafschule könnt ihr achtsame Impulse für euren Alltag mitnehmen. Ziel ist es, dass ihr neue Routinen entwickelt, die euch auch weit über den Aufenthalt hinaus tiefe Erholung schenken.

Ganzheitlichkeit im Fokus

Ihr könnt im gesamten Resort eine konsequente Reizreduktion erleben. Natürliche Materialien wie Holz und ein klimaneutraler Betrieb schaffen eine Atmosphäre, in der ihr sofort zur Ruhe kommt. In der SPA-Welt dürft ihr Körper und Geist harmonisieren, während die BIO-zertifizierte Küche euren Organismus mit regionalen Kostbarkeiten unterstützt.

Die Nockberge selbst fungieren als euer natürlicher Therapieraum. Ihr könnt bei Wanderungen durch die klare Bergluft eure mentale Stabilität stärken. Dank der modernen Anbindung über die Koralmbahn dürft ihr zudem bereits die Anreise aus Wien oder Graz als ersten Moment der Entspannung genießen.

Eure exklusiven Pakete zur Regeneration

Winterwellness für Genießer:innen (07.01.–06.04.26)

Ihr könnt vier Nächte lang in die Welt der alpinen Ruhe eintauchen.

4 Übernachtungen im gemütlichen Doppelzimmer inklusive Dreiviertel-Verwöhnpension

4 Stunden Auszeit in der Therme St. Kathrein

Eine wohltuende Anwendung nach Wahl (25 Min.) sowie ein Wellnessgutschein über 30 Euro

Tägliches Aktivprogramm und kostenloser Verleih von Winterausrüstung

Preis pro Person: ab 587 Euro

Alpine Slowness abseits der Pisten (07.01.–06.04.26)

Ihr dürft euch drei Tage lang ganz der sanften Bewegung und Stille widmen.