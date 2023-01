Orphan: First Kill ab 26.1.2023 auf DVD, Blu-ray und 4K UHD-Special Edition erhältlich

Falls ihr den Kinoauftritt von Orphan: First Kill leider verpasst habt, so solltet ihr euch den 26.1.2023 im Kalender rot einrahmen, denn an diesem Tag erscheint der Horrostreifen auf DVD, Blu-ray sowie 4K-UHD-Blu-ray.

Was erwartet euch?

Tricia (Julia Stiles) und Allen (Rossif Sutherland) können ihr Glück kaum fassen, als ihnen mitgeteilt wird, dass ihre vermisste Tochter Esther (Isabelle Fuhrman) wieder aufgetaucht ist. Behutsam versuchen die beiden, das Mädchen in ihre Familie einzugewöhnen. Doch seltsame Ereignisse und kleinere Ungereimtheiten lassen sie schon bald stutzen. Mysteriöse Todesfälle im Umfeld der Familie ereignen sich plötzlich und bald hegt Tricia Zweifel, ob Esther wirklich ihre Tochter ist. Ihre schlimmsten Befürchtungen werden bestätigt: Tricias Familie ist in akuter Gefahr und sie muss sie um jeden Preis vor dem mörderischen Kind beschützen. Doch dann kommt es für alle Beteiligten zu einer unerwarteten Wendung…

Genre-Spezialist Willam Brent Bell, der schon mit „The Boy“ sein Faible für Evil-Child-Horrorfilme eindrucksvoll unter Beweis stellte, inszeniert mit Orphan: First Kill nun erneut einen nervenaufreibenden Horrorschocker in dem Sub-Genre: Im Prequel zum Fanhit „Orphan – Das Waisenkind“ (2009) bringt der Filmemacher die psychopathische Esther zurück auf die Kinoleinwand und mit ihr auch Schauspielerin Isabelle Fuhrman, die erneut in die Rolle des mörderischen Mädchens schlüpft. An ihrer Seite sind Julia Stiles („The Hustler“) und Rossif Sutherland („The Possessor“) als das Ehepaar zu sehen, dessen Leben dramatisch bedroht ist – fulminantes Finale garantiert!