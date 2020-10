Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps (Switch) kommen als Retail-Version

Die wunderschönen Metroidvanias Ori and the Blind Forest sowie Ori and the Will of the Wisps kommen am 8. Dezember 2020 für Nintendo Switch. Lest hier mehr!

Über die Ori-Games

Schon im Test der Definitive Edition des Originals waren wir schwer begeistert, denn es einte KritikerInnen und SpielerInnen im Lob für den einzigartigen Sidescroller. Selten sind sich beide Seiten derart einig mit ihren Bewertungen. Das Resultat der so entstandenen Überarbeitung durch die Definitive Edition von Ori and the Blind Forest ist ebenso gelungen wie schon das zugrundeliegende Jump ’n’ Run-Märchen. Aber auch Ori and the Will of the Wisps ist ein Meisterwerk geworden, was im Test ersichtlich wurde. Aus dem Fazit:

Der Waldgeist Ori kann auch im zweiten Teil zeigen, was er alles kann. Wieder bekommt ihr in Minutenschnelle einen guten Grund zur Abreise, und erneut macht es Riesenspaß, stärker zu werden und Neuland zu erkunden. Der namensgebende Protagonist kann dank anpassbaren Fähigkeiten zwischen äußerst agilem Erforscher und mächtigem Kampfgetier alles sein, was ihr wollt. Optik und Sound sind ebenfalls überwältigend, da überzeugt das österreichische Team auf ganzer Linie. Falls ihr die Spiele noch nie gesehen habt, gibt es an dieser Stelle einen Trailer für euch. Solltet ihr auf der Suche nach einem Adventure wie diesem sein, zögert also nicht länger: