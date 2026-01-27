Opus: Prism Peak (Nintendo Switch) erscheint am 26. März 2026

Nun hat Opus: Prism Peak endlich ein brandneues Veröffentlichungsdatum für Nintendo Switch- und Switch 2-Konsolen.

Mehr zu Opus: Prism Peak

Opus: Prism Peak, das am 26. März 2026 erscheint, ist ein narratives Rätselspiel, in dem wir als Fotograf spielen, der in ein fremdes Reich gestolpert ist. Begleitet wird er von einem jungen Mädchen, das diese Welt zu verstehen scheint, in der ihr gelandet seid, und das Spiel konzentriert sich auf deine fotografischen Fähigkeiten und die Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren. Bei diesem Titel handelt es sich um den spirituellen Nachfolger von Opus: Echo of Starsong, also können wir Ähnliches erwarten. Der brandneue Trailer enthält einen atemberaubenden Titelsong „I Am Farewell Itself, I Am Life“, komponiert von Kevin Penkin, dem Komponisten von Anime wie Made in Abyss, The Apothecary Diaries und Tower of God, sowie für die narrativen Videospiele Necrobarista und Florence.

Hier ist ein Überblick darüber, was wir von dem Spiel erwarten können, wenn es Ende März 2026 erscheint: Wir erleben hier ein Abenteuer zusammen. Der Kern der Erfahrung liegt in der sich entwickelnden Beziehung zwischen den beiden Protagonisten, während sie sich in einer Landschaft der Geister zurechtfinden. Dabei dient die Fotografie als erzählerische Brücke: Verwendet beim Erkunden eine alte Kamera, um die Geheimnisse der Welt aufzudecken. Fotografie ist die Art und Weise, wie wir mit der Welt interagieren und die Verbindung zwischen den Charakteren stärken. Als erwachsenes Spiel treffen hier große Gefühle auf eine ganz eigene Ästhetik, wir erleben hier eine Welt, die Makoto Shinkais lebendige Bilder mit der Mid-Life-Stimmung von Games wie Firewatch verbindet.