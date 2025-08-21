Onimusha: Way of the Sword – Neuer Trailer zeigt intensives Gameplay

Capcom hat mit Onimusha: Way of the Sword offiziell die Rückkehr der traditionsreichen Actionreihe eingeläutet. Wir begleiten den legendären Schwertmeister Miyamoto Musashi der sich mit einem verfluchten Oni-Handschuh gegen Dämonenhorden behauptet. Mit klassischem Timing-basierten Schwertkampf, Konterangriffen und taktischer Nutzung der Umgebung knüpft das Spiel an die Wurzeln der Serie an – und bringt sie gleichzeitig in die Moderne.

Nun zeigen ein brandneuer Trailer sowie erstes längeres Gameplay wie episch dieses moderne Onimusha sein wird. Zu sehen sind dynamische Kämpfe mit präzisem Parieren, Ketten-Angriffen und eindrucksvollen Finishern, die den Schwertkampf intensiver wirken lassen als je zuvor. Besonders sticht die düstere Atmosphäre hervor, die stark von Musashis innerem Konflikt und den Visionen seines Oni-Handschuhs geprägt wird. Auch die hitzige Rivalität mit Ganryu deutet sich bereits als erster großes Highlight an. Dabei soll sich das Spiel nicht bestrafend wie ein Soulslike anfühlen, sondern eher belohnend und heroisch wie God of War oder Ghost of Tsushima.

Spannend ist außerdem, dass Capcom bekannte Serienmechaniken mit modernen Ideen verknüpft: Issen-Angriffe können nun mehrfach hintereinander ausgeführt werden, Pfeile lassen sich zurückschleudern, und sogar Objekte aus der Umgebung – etwa eine Tatami-Matte – können defensiv genutzt werden. Diese Details versprechen ein fesselndes Kampfsystem mit viel Tiefe.

Capcom plant eine Veröffentlichung für 2026 auf PlayStation 5, Xbox Series S|X und PC – und auf der Gamescom 2025 wird ausführlich präsentiert mit einer spielbaren Demo. Fans der Reihe und Neueinsteiger können sich also schon jetzt auf ein packendes Abenteuer im feudalen Japan freuen.