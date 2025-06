Capcom hat Onimusha: Way of the Sword für 2026 angekündigt

Mit Onimusha: Way of the Sword soll 2026 endlich eine echte Fortsetzung der Action-Reihe für PC, PS5 und Xbox Series erscheinen. Lest mehr!

Über Onimusha: Way of the Sword

Während die Überraschung des neuen Resident Evil Reqiuem mehr Wellen geschlagen hat, hat Capcom auch andere Serien – und andere Fortsetzungen – zu zeigen, wie Onimusha. Zuvor eine Aushängeschild-Serie für die PS2 umfasste Onimusha zwischen 2001 und 2006 vier Hauptspiele. Seitdem haben wir nur noch remasterte Ausgaben der ersten beiden Episoden gesehen. Daher war eine echte Fortsetzung längst überfällig, vor allem, nachdem Spiele wie Sekiro und Ghost of Tsushima einen erneuten Appetit auf feudales japanisches Schwertkampf anregten. Nun ist es also so weit, und wir werden Miyamoto Musashi steuern, einen legendären (aber historisch realen) japanischen Schwertkämpfer, Künstler und Schriftsteller. Mehrere Gameplay-Funktionen wurden auf die neueste Ausgabe der Onimusha-Serie übertragen. Wieder einmal sind wir mit dem Oni-Handschuh ausgestattet, der jetzt seine eigene empfindungsfähige Stimme besitzt. Der Handschuh ist entscheidend, um verschiedene Arten von Kugeln von Feinden zu sammeln. Einige reparieren die Gesundheit, während andere Erfahrungspunkte, Fertigkeitspunkte und mehr hinzufügen.

Die Aufnahme finsterer dunkler Massen wird Musashi erschütternde Szenen aus der Vergangenheit noch einmal erleben lassen, angetrieben von seinem verfluchten Handschuh. Wie in früheren Spielen müssen wir Angriff, Bewegung, Bewachung und Konter in Einklang bringen. Wieder einmal sind Issen-Angriffe (sowohl durch unterbrechende Schwertschläge als auch durch gut getimete Blocks) der Schlüssel, um Wellen von angreifenden Dämonen großen Schaden zuzufügen. Musashi kann auch Issen-Angriffe mehrmals anwenden, um Gruppen von Feinden zu erledigen – wenn euer Timing gut genug ist. Er kann auch Pfeile parieren und sie dorthin zurückschicken, wo sie hergekommen sind. Die Umwelt kann sich auch gegen Feinde wie Feuer als nützlich erweisen. Manchmal können wir sogar Gegenstände zur Verteidigung einsetzen, wie eine aufgehobene Tatami-Matte, um Pfeilfeuer zu blockieren. Das Kampfsystem soll dabei viel Tiefgang besitzen und euer Rivale Ganryu scheint dabei vieles davon zu benötigen, beispielsweise eine Deckung durchzubrechen oder mehr. Onimusha: Way of the Sword soll 2026 für PS5, Xbox Series S|X und PC erscheinen.