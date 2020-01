One Piece Stampede DVD-/Blu-ray Releasetermin und Packshot enthüllt

Gute Nachrichten für alle One Piece-Fans, die die Kinoauftritte von One Piece Stampede verpasst haben – der 13. Film der Strohhutbande erscheint am 25.5.2020 auf DVD, Blu-ray und als Blu-ray Limited Edition (inkl. DVD).

Worum geht’s?

Das Filmintro katapultiert uns nach Impel Down. Ein gewisser Marshall D. Teach rekrutiert im tiefsten Keller neue Crewmitglieder, doch um einen überaus starken Insassen macht er einen Bogen. Wer besagter Insasse ist, möchte ich an dieser Stelle nicht verraten, doch gelingt offenbar auch ihm die Flucht aus dem Marinegefängnis. Zwei Jahre später sind wir ZeugInnen einer Zusammenkunft eines Unbekannten und eines gewissen Buena Festa. Letztgenannter mit einem Schatz des Piratenkönigs Gol D. Roger im Rahmen eines Spektakels namens Piraten Expo alle Piraten mit Rang und Namen auf einer Insel vereinen. Warum? Das möchte ich euch an dieser Stelle nicht verraten, aber ich verrate euch, dass egal welche Charaktere ihr aus dem One Piece Universum liebt – egal ob Marine oder Piraten – sie werden im Film vertreten sein.