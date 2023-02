One Piece Film Red erscheint im Frühjahr auf DVD und Blu-ray

Gute Nachrichten für alle, die bisher letzten Kinoauftritt von Ruffy und seiner Piratencrew im Herbst 2022 verpasst haben – Crunchyroll kündigte nun an, dass One Piece Film Red im Frühjahr auf DVD und Blu-ray erscheint.

Worum geht’s?

Wir befinden uns im großen Piratenzeitalter. In dem Menschen auf der Suche nach Reichtum, Macht und Ruhm die Meere unsicher machen. Für Piraten ist dies eine Epoche der Träume. Allerdings gibt es einige unter ihnen, die ausschließlich Freund am Morden und Plündern haben. Durch ihr Taten erleben Machtlose unendliche Tage an Unterdrückung und Leid. Die Marine, die unter der Zuständigkeit der Weltregierung steht, ist nicht in der Lage alle von ihnen zu retten. Doch auf wen können sich sie sich stattdessen verlassen. Was müssen sie tun, um beschützt zu werden. Aus diesem Grund möchte Uta, ein Musikstar, eine neue Ära erschaffen.