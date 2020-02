One Piece Bon Bon Journey: Gratis-Match-3 für Fans kommt 2020

Mit One Piece Bon Bon Journey können sich Fans der Serie auf einen iOS- und Android-Ableger freuen. Das Match-3-Spektakel von Bandai Namco kommt bald!



Über One Piece Bon Bon Journey



Bandai Namco Entertainment hat schon 2019 angekündigt, dass das Spiel in Arbeit ist. One Piece bekommt so noch mehr Content spendiert, und laut letzten Informationen soll dieser 2020 für iOS und Android erscheinen. Das Match-3-Game wird gratis sein und lässt euch mit den bekannten Hauptcharakteren aus One Piece spielen. Der Clou daran? In One Piece Bon Bon Journey sind alle Figuren Bonbons, und wenn ihr eine Dreier-Reihe zusammenfügt, dürft ihr so euren Gegner angreifen.