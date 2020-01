One Piece Realserie erscheint auf Netflix

Gute Nachrichten für die Fans der bereits 2017 angekündigten One Piece Realserie – am japanischen Netflix-Twitter-Account wurde nun eine Statement von Oda-sensei veröffentlicht, das verkündet, dass die erste Staffel, die laut letzten Informationen 10 Folgen umfasst, bei Netflix erscheinen wird.

Für manche ein Segen, für andere ein Fluch – so lässt sich wohl der Plan eine One Piece Realserie zu machen, gut beschreiben. Während das eine Fanlager sich extrem darauf freut, die Gum-Gum-Kräfte in Action zu sehen, provezeihen andere schon ein weiteres Anime-Realumsetzungsdrama. Wie steht ihr dazu?