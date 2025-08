Once Upon A KATAMARI rollt im Oktober 2025 daher

Bandai Namco Entertainment Europe kündigt Once Upon A KATAMARI an. Da macht das Rollen richtig Spaß!

Über Once Upon A KATAMARI

Nach 14 Jahren erscheint am 24. Oktober 2025 damit ein neuer Teil der farbenfrohen Katamari-Reihe für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (via Steam) und Nintendo Switch. In Once Upon A KATAMARI hat der König des Kosmos versehentlich die Erde und die Sterne zerstört und es liegt erneut am kleinen Prinzen, mit seinem Katamari verschiedenste Objekte aufzusammeln, um den Sternenhimmel wiederherzustellen. Diesmal führt die Reise durch unterschiedliche Epochen der Geschichte, darunter der Wilde Westen, das alte Ägypten und die Jurazeit. Das Spiel bleibt dem typischen Stil der Reihe treu: mit einem markanten Design, humorvoller Erzählweise und einem leicht zugänglichen Gameplay. Neu sind Power-Ups, die dem Katamari besondere Fähigkeiten verleihen. Eine Rakete erhöht die Geschwindigkeit, ein Magnet zieht nahegelegene Objekte an und eine Stoppuhr kann die Zeit anhalten.

Die Power-Ups helfen dabei, innerhalb des Zeitlimits möglichst große Katamaris zu formen. Darüber hinaus gibt es neue spielbare Charaktere, nämlich die Cousins des Prinzen, die – ebenso wie der Prinz – individuell angepasst werden können. Dies ist besonders im hinzugefügten Mehrspielermodus KatamariBall von Vorteil: In diesem Online- oder Offline-Modus treten bis zu vier Spielende gegeneinander an, um in begrenzter Zeit möglichst viele Punkte durch große Katamaris zu sammeln. Begleitet wird das Spiel von einem komplett neuen Soundtrack, der das typische Katamari-Erlebnis musikalisch untermalt und sowohl langjährige Fans als auch Neueinsteigende anspricht. Once Upon A KATAMARI erscheint am 24. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Steam und Nintendo Switch. Übrigens – den ersten offiziellen Auftritt hatte der Titel bei der Juli-Nintendo Direct von Partnerfirmen!