Hier ansehen: Nintendo Direct am 31. Juli 2025 ab 15 Uhr!

Nintendo hat angekündigt, dass seine nächste Nintendo Direct morgen stattfindet – ein Partner Showcase wird es sein.

Über die Juli-Direct

Viel Infos gibt es noch nicht: Nintendo sagt, dass das Direct „ungefähr 25 Minuten Informationen über kommende Nintendo Switch 2- und Nintendo Switch-Spiele von Nintendos Veröffentlichungspartnern“ enthalten wird. Die Direct wird am Donnerstag, den 31. Juli ab 15 Uhr unserer Zeit via YouTube ausgestrahlt. Angesichts des Fokus auf Spiele von Drittanbietern ist es unwahrscheinlich, dass dieses Event neue First-Party-Spielankündigungen oder Veröffentlichungstermine für die zuvor enthüllten enthalten wird. Das nächste Switch 2-Spiel, das von Nintendo veröffentlicht wird, ist Drag x Drive, das am 14. August veröffentlicht wird. Ein Switch 2 Edition-Update für Kirby und das vergessene Land soll ebenfalls am 28. August veröffentlicht werden.

Zu den bereits für Switch 2 angekündigten Spielen von Drittanbietern und mit bekannten Veröffentlichungsterminen gehören Madden NFL 26 (14. August), Star Wars Outlaws (4. September), Daemon X Machina: Titanic Scion (5. September), NBA 2K26 (5. September), EA Sports FC 26 (26. September), Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (30. September), Borderlands 4 (3. Oktober) und Little Nightmares 3 (10. Oktober). Zu den Spielen, die für Switch 2 angekündigt wurden, aber noch keine Veröffentlichungsdaten haben, gehören The Duskbloods, Elden Ring: Tarnished Edition, Sonic Racing: CrossWorlds, Final Fantasy 7 Remake Intergrade, Hades 2, Marvel Cosmic Invasion, Disgaea 7 Complete, Mortal Kombat: Legacy Kollection, Two Point Museum und Hollow Knight: Silksong.