OlliOlli World bekommt Finding the Flowzone-Erweiterung

Finding the Flowzone, die zweite und letzte Erweiterung für OlliOlli World, wird am 2. November auf allen verfügbaren Plattformen veröffentlicht.

Mehr über Finding the Flowzone

Dies kündigten Publisher Private Division und Entwickler Roll7 an. Die Erweiterung ist auch in der “Rad Edition” des Spiels enthalten. In unserem Test waren wir vom Titel hellauf begeistert – lest hier mehr! In der neuesten Erweiterung dürft ihr durch fünf Regionen reisen, von den Zuckerwattewolken von Cirrus durch die klaren Mitternachtswälder von Cumulus auf der Suche nach der verlorenen Stadt in der letzten Erweiterung von OlliOlli World. Während der Erkundung könnt ihr Kartenstücke sammeln, um den Weg zu der legendären verlorenen Insel freizuschalten, die von den Skate-Göttern selbst gebaut wurde. Mit freundlicher Genehmigung des temperamentvollen Skate-Gotts Gail Force werdet ihr immer schneller und vollführt immer abgedrehtere Tricks.

Macht euch bereit, euch auf die fetzigste Suche im Abenteuer des Spiels zu machen und den Heiligen Gral zu finden, nämlich die Zone des Flows! Finding the Flowzone ist die zweite und letzte Erweiterung für das von der Kritik gefeierte OlliOlli World, das von der BAFTA und dem mehrfach preisgekrönten Studio Roll7 entwickelt wurde. Die Erweiterung kann einzeln oder als Teil des OlliOlli World Expansion Pass oder der OlliOlli World Rad Edition erworben werden. Auch mittlerweile klar, im Jahre 2022: Ein OlliOlli World-Grundspiel ist erforderlich, um die Erweiterungen zu spielen. Damit alles auch gut runtergeht – im Flow, sozusagen -, hier ein Trailer für euch: