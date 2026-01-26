Old School RuneScape bekommt Roadmap für 2026

Frisch nach der Veröffentlichung von Old School RuneScapes erstem neuen Skill kündigte Entwickler Jagex eine Reihe von Inhalten an. Passend zum 25. Jubiläum!

2026 für Old School RuneScape

All dies soll 2026 für das Sandbox-MMO erscheinen, darunter neue Folgen in Fan-Lieblings-Events und einen lang erwarteten Raid. Wie Jagex auf seinem Wintergipfel-Showcase ankündigte, ist das Segeln ein Schwerpunkt des Jahres und hat sogar seine eigene Miniatur-Roadmap. Im Frühjahr wird der Bootskampf einige willkommene Verbesserungen erhalten. Im Sommer wird es ein umfassenderes Segel-Kampf-Update, die zweite Quest in der Tortugan-Linie und die Hinzufügung einer vom Spieler entworfenen Insel geben. Im Herbst wird eine weitere „bestehende Handlung“ eine Fortsetzungsquest erhalten, und ein neuer Barracuda-Test wird hinzugefügt, um das Segeltraining aufzupeppen. Mit einem Blick „dahin“ deutet Jagex eine „Meeresexpansion“, die sogar noch mehr Gewässer hinzufügt, die kartiert werden können. Der erste Eintrag auf der Haupt-Roadmap ist Deadman Annihilation, eine neue Version des PvP-Free-for-All-Modus des MMO, der bis zum 21. Februar läuft. Diese Ausgabe wird neue „Siegel, Truhen und Verstöße“ enthalten.

Weiters werden wir im Juni mehr vom Deadman-Modus mit dem offiziellen Deadman: Allstars-Turnier sehen, an dem eine Crew von OSRS-Content-Erstellern und PvP-Experten teilnimmt. Dieses Event wird „das erste Mal sein, dass ein Old School RuneScape-Event außerhalb Großbritanniens stattgefunden hat“, was Jagex auf „die fortgesetzte Expansion und den Erfolg des Spiels“ zurückführt. Im April kehrt der zeitlich begrenzte PvE-fokussierte Modus Leagues mit Leagues VI: Demonic Pacts zurück. Jagex neckt die Rückkehr von aufgepeppten Echo-Bossen, neuen Aufgaben und Relikten, um den Fortschritt und die Builds zu ändern, und „neu interpretierte“ Kampfmeister für Spitzenspieler. Der jährliche Summer Sweep Up wird sich mit von Spielern befragten Problemen oder Bereichen mit unerschlossenem Potenzial befassen, begleitet von der Sommerveröffentlichung von Blood Moon Rises, einer seltenen Grandmaster-Tier-Quest und dem Finale der Myreque-Questlinie, die 2005 mit In Search of the Myreque begann.