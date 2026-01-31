Okami wird 20, am 20. April 2026 wird gefeiert

Capcom hat eine Teaser-Website für Okamis 20-jähriges Jubiläum eröffnet, das es am 20. April feiern wird.

Happy 20. Birthday, Okami

Der vollständige Website-Start ist für April geplant. Die Website zeigt derzeit das Logo zum 20-jährigen Jubiläum der Serie mit Kalligraphie des Kalligraphen Masumi Narita sowie eine kurze Nachricht und einen Überblick über die Serie. Im April feiert die Okami-Serie ihr 20-jähriges Bestehen. Seit seiner Veröffentlichung am 20. April 2006 wurde Okami von vielen für seinen einzigartigen Schauplatz, seine herzerwärmende Geschichte und sein aufregendes Abenteuer geschätzt. Ähnlich wie die von Amaterasu und Issun während ihrer Reise geschmiedeten Bindungen den Weg für die Zukunft geebnet haben.

So ist es der tiefen Zuneigung und den Bindungen zu verdanken, die alle Fans miteinander und untereinander teilen, dass Okami diesen Meilenstein erreichen konnte. Capcom plant, verschiedene Gedenkprojekte durchführen, darunter Waren und Veranstaltungen zum 20-jährigen Jubiläum. Der Hersteller sagt: Bitte feiern Sie mit uns dieses 20-jährige Jubiläum. Eine Fortsetzung von Okami, derzeit bekannt als Okami Sequel, wurde im Dezember 2024 angekündigt und befindet sich derzeit in der Entwicklung des von Hideki Kamiya geführten Studios CLOVERS zusammen mit M-TWO und Machine Head Works.