Offizieller Wish Trailer teasert kommenden Animationsfilm

Die Walt Disney Animation Studios veröffentlichten einen neuen Wish Trailer, der euch einen Vorgeschmack auf den Kinostart am 22.11.2023 gewährt. Der Trailer stellt den 17-jährigen Asha, den mächtigen König Magnifico, Ashas Haustierziege Valentino und Star vor, einen himmlischen Ball voller grenzenloser Energie, den Ashas Wunsch vom Himmel ruft. Es enthält auch einen Ausschnitt des Songs “This Wish”, gesungen von Ariana DeBose; es ist einer von mehreren neuen Songs, die Julia Michaels und Benjamin Rice für den Film geschrieben haben.

Die brandneue Musical-Komödie begrüßt das Publikum in Rosas, einem fantastischen Land vor der Iberischen Halbinsel. „Unsere Heldin Asha lebt in Rosas, dem Reich der Wünsche“, sagt Regisseur Chris Buck, der den Film mit Fawn Veerasunthorn leitet. „Menschen kommen von überall her, um ihre Wünsche einem magischen König zu geben, der verspricht, ihre tiefsten Wünsche zu erfüllen – eines Tages. Nur er kann entscheiden, welche Wünsche wann in Erfüllung gehen. “

Veerasunthorn fügte hinzu: „In den 100 Jahren von Disney Animation haben uns so viele ikonische Filme inspiriert, vor allem Geschichten, in denen wir die Kraft von jemandem mit einem Wunsch erforschen, verbunden mit der Überzeugung, diesen Wunsch wahr werden zu lassen. Dieses Vermächtnis mit dieser unglaublichen Geschichte und diesen unglaublichen Charakteren würdigen zu können, war für unser gesamtes Team eine Freude. “

Über den Film

In „Wish“ macht Asha, eine scharfsinnige Idealistin, einen Wunsch so stark, dass er von einer kosmischen Kraft beantwortet wird – einem kleinen Ball grenzenloser Energie, der Stern genannt wird. Gemeinsam stellen sich Asha und Star einem gewaltigen Feind – dem Herrscher von Rosas, König Magnifico – um ihre Gemeinschaft zu retten und zu beweisen, dass Wunder geschehen können, wenn sich der Wille eines mutigen Menschen mit der Magie der Sterne verbindet. Mit den Stimmen der Oscar®-prämierten Schauspielerin Ariana DeBose als Asha, Chris Pine als Magnifico und Alan Tudyk als Ashas Lieblingsziege Valentino wird der Film von Oscar®-prämierten Regisseur Chris Buck („Frozen“, „Frozen 2“) und Fawn Veerasunthorn („Raya and the Last Dragon“), produziert von Peter Del Vecho („Frozen“, „Frozen 2“) und koproduziert von Juan Pablo Reyes („Encanto“). Jennifer Lee („Frozen“, „Frozen 2“) produziert – Lee und Allison Moore („Night Sky“, „Manhunt“) sind Autoren des Projekts. Mit Original-Songs der Grammy®-nominierten Sängerin/Songwriterin Julia Michaels und des Grammy-Preisträgers Benjamin Rice sowie der Partitur des Komponisten Dave Metzger wird „Wish“ erst am 22. November 2023 in den Kinos erscheinen.