Offiziell: Sony stellt sein PlayStation Stars-Treueprogramm ein

Im November 2026 gibt es PlayStation Stars nicht mehr. Das Treueprogramm läuft aus, das ist bestätigt. Bye, du Dienst!

Wiedersehen, PlayStation Stars

Ab sofort akzeptiert PlayStation Stars keine neuen Mitglieder mehr, und das Programm endet vollständig am 2. November 2026. Aktuelle PlayStation Stars-Mitglieder können bis zu diesem Datum weiterhin Punkte einlösen. Die Möglichkeit, digitale Sammlerstücke und Punkte zu verdienen und Ihren Status zu verbessern, endet jedoch am 23. Juli 2025. „Seit dem Start des Programms haben wir viel durch die Bewertung der Arten von Aktivitäten gelernt, auf die unsere Spieler am besten reagieren, und als Unternehmen entwickeln wir uns ständig mit Spieler- und Branchentrends weiter“, sagte Grace Chen von PlayStation. „Durch diese Bewertung haben wir beschlossen, unsere Bemühungen neu zu konzentrieren und die aktuelle Version von PlayStation Stars zu beenden. Wir werden unsere wichtigsten Ergebnisse aus diesem Programm weiter auswerten und nach Möglichkeiten suchen, auf diesen Erkenntnissen aufzubauen.“

Wer hätte das gedacht? Schließlich hat der Dienst größtenteils nur weitere Erfolge und digitale Abzeichen verteilt. Ja, ihr konntet im Level aufsteigen – woohoo! -, aber abgesehen davon gab es nur Kleinkram. Wolltet ihr euch dadurch Gratis-Spiele verdienen, hättet ihr über 1.000,- Euro ausgeben müssen, das wäre sich im Leben nicht ausgegangen. PlayStation Stars startete Ende 2022 über die PlayStation App. Zu dieser Zeit sagte Sony, dass es plant, den Dienst zu einem späteren Zeitpunkt auf Konsolen auszuweiten. „Wenn du PlayStation Stars beitrittst, kannst du deine Spielfähigkeiten nutzen, um einzigartige digitale Sammlerstücke zu sammeln und Belohnungen zu verdienen“, so der Plattforminhaber. „Schließe Kampagnen ab, sammle Punkte und zeige deine Sammlerstücke in einer digitalen Vitrine in der PlayStation App, um deine Liebe zum Spielen und deine PlayStation-Erlebnisse zu feiern.“