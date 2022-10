Sony bringt Treueprogramm PlayStation Stars nun auch nach Europa, startet heute

PlayStation-Spieler:innen aufgepasst: Mit PlayStation Stars bringt Sony nun ein Treueprogramm für alle, die viel und gerne zocken. Lest hier mehr!

Mehr über PlayStation Stars

Sony hat in einem offiziellen Blog-Beitrag alles Wissenswerte beschrieben. Zunächst stellt sich die Frage: Was ist PlayStation Stars überhaupt? Wenn ihr diesem Treueprogramm beitretet, könnt ihr eure Gaming-Skills nutzen, um einzigartige digitale Sammlerstücke zu erhalten und Prämien zu verdienen. Schließt Kampagnen ab, verdient Punkte und präsentiert eure Sammlerstücke in einer digitalen Vitrine in der PlayStation App, um gebührend zu feiern, wie sehr ihr Spiele und PlayStation-Erlebnisse liebt. Sony wird das Programm in Zukunft weiterentwickeln, indem neue Funktionen, Prämien, Vorteile und Möglichkeiten hinzugefügt werden. Hier ein Übersichts-Video für alle Interessierte: