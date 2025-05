Offiziell – Mafia: The Old Country erscheint am 8. August 2025

Mafia: The Old Country wird am 8. August für PlayStation 5, Xbox Series und PC über Steam veröffentlicht. Wir wussten schon früher davon!

Über Mafia: The Old Country

Die offiziellen Neuigkeiten kommen von Publisher 2K und Entwickler Hangar 13. Es wird auch über NVIDIA GeForce NOW verfügbar sein. Das Spiel wird in den zwei Ausgaben verfügbar sein, namentlich der Standardausgabe (49,99 Euro) und der Deluxe Edition (59,99 Euro). „Mafia: The Old Country ist ein fokussiertes, lineares Erlebnis, das hochwertiges Storytelling, authentisches Eintauchen in die Ära und eine raffinierte Version des vertrauten Mafia-Gameplays kombiniert“, sagte Hangar 13-Präsident Nick Baynes in einer Pressemitteilung. „Dieser Fokus ermöglicht es uns, eine Geschichte zu liefern, die düster, geerdet, brutal und emotional ist.“