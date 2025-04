Mafia: The Old Country erscheint bereits im August 2025

Hangar 13 und 2K Games haben einen Fehler gemacht und versehentlich das Erscheinungsdatum für Mafia: The Old Country bekannt gegeben.

Bald kommt Mafia: The Old Country

Das Veröffentlichungsdatum sollte am 8. Mai 2025 während des Pax East-Events bekannt gegeben werden, aber das Team vergaß, das Datum aus einem Beitrag zu entfernen, der geteilt wurde, um die Spieler zur Veranstaltung einzuladen. In dem Beitrag, der auf dem offiziellen Spiel-Hub von Mafia: The Old Country auf Steam erschien, hieß es: „Mafia-Fans verstehen das Gewicht hinter einem gebrochenen Versprechen, also verpassen Sie nicht Ihre Chance, die Ursprünge des organisierten Verbrechens mit Mafia: The Old Country bei PAX East aufzudecken.“

Es fuhr fort: „Am 8. Mai sehen Sie, wie die Entwickler von Hangar 13 neue Details über das Spiel enthüllen und einen seltenen Blick hinter die Kulissen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft dieses legendären Franchise werfen.“ Schließlich wurde in dem Beitrag erwähnt, dass Mafia: The Old Country ab dem 8. August 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC verfügbar sein würde. Das bedeutet, dass die Fans damit rechnen können, das Spiel am 8. Mai in Pax East und möglicherweise während des Summer Game Fest im Juni mit einem Gameplay-Trailer in Aktion zu sehen.