Offiziell! ELDEN RING bekommt eine Live-Action-Verfilmung

Bandai Namco Entertainment und A24 haben die Zusammenarbeit mit dem Regisseur und Drehbuchautor Alex Garland für ELDEN RING bekannt gegeben.

ELDEN RING goes Kino

Die Kooperation ist klar: Man setzt sich zusammen, um eine Live-Action-Verfilmung des Videospiels von FromSoftware zu realisieren. Das Spiel ELDEN RING wurde unter der Leitung von Hidetaka Miyazaki entwickelt und basiert auf einer mythologischen Geschichte von George R. R. Martin, dem Autor der Romanreihe Das Lied von Eis und Feuer. Die Verfilmung wird von Alex Garland (u. a. Ex Machina, Civil War) als Regisseur und Drehbuchautor umgesetzt. Produzenten sind Peter Rice, Andrew Macdonald und Allon Reich (DNA), sowie George R. R. Martin und Vince Gerardis. ELDEN RING ist ein Action-Rollenspiel in einer düsteren Fantasy-Welt. Das Spiel ermöglicht es, weitläufige Umgebungen und Dungeons zu erkunden, das Unbekannte zu entdecken und die Erfolge beim Überwinden von Hindernissen und Herausforderungen zu feiern.

Dank der hohen Qualität durch die Entwicklung von FromSoftware und dem globalen Marketing von Bandai Namco wurde der Titel seit der Veröffentlichung am 25. Februar 2022 weltweit über 30 Millionen Mal verkauft. Am 30. Mai 2025 erscheint das kooperative Actionspiel ELDEN RING NIGHTREIGN. Hier müssen wir kooperieren, um eine Reihe an Hürden zu überwinden. Es übernimmt Elemente des Originals, wie Waffen und Gegner, wurde jedoch neugestaltet, um ein eigenständiges und völlig neues Spielerlebnis mit neuen Charakteren und Bedrohungen zu bieten. Ebenfalls für 2025 angekündigt ist die ELDEN RING Tarnished Edition für die Nintendo Switch 2. Diese Version enthält den DLC Shadow of the Erdtree (veröffentlicht im Juni 2024), vier neue Rüstungssets sowie eine neue Anpassungsfunktion für das Reittier Sturmwind mit drei Varianten. Die Edition ermöglicht das Spielen von ELDEN RING unterwegs auf der Switch 2. Was haltet ihr von diesen Ankündigungen? Sagt es uns in den Kommentaren!