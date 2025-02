Elden Ring Nightreign stellt euch immer wieder vor neue Karten und Herausforderungen

Die bevorstehende Veröffentlichung von Elden Ring Nightreign stellt eine andere Art dar, Elden Ring zu erleben. Immer wieder neu!

Zu Elden Ring Nightreign

Während es einige Dinge ändert, die wir von einem FromSoftware-Spiel erwarten, erwartet dabei aber bloß nicht, dass der Entwickler zu weit von der Formel abweicht. Eine Sache, die sich jedoch ändert, ist das Kartendesign. Laut Junya Ishizaki wird das Spiel in einem Interview “groß angelegte Änderungen am Gelände in Form von prozedural erscheinenden Vulkanen oder Sümpfen oder Wäldern” bekommen. “Wir wollten, dass die Karte selbst ein riesiger Dungeon ist, damit alle von uns die Möglichkeit haben, jedes Mal, wenn sie spielen, einen anderen Weg zu durchqueren und zu erkunden”, fährt er fort. „So sucht ihr euch selbst den Boss aus, dem ihr am Ende des dritten Tages gegenübersehen wollt.“ Ishizaki führt aus, dass die Roguelike-Elemente dazu beitragen, uns eine Vielzahl von Möglichkeiten zu bieten, die wir erleben können.

“Sobald ihr diese Entscheidung getroffen habt, habt ihr vielleicht eine Vorstellung davon, wie ihr gegen diesen Chef eine Strategie entwickeln wollen. Das wiederum beeinflusst die Art und Weise, wie ihr die aktuelle Karte angeht. Wir wollten den Fans diese Handlungsfähigkeit anbieten, um zu entscheiden: ‘Ich muss dieses Mal eine Giftwaffe organisieren, um bei diesem Boss eine Chance zu haben“. Ishizaki erklärt, dass wir uns sich auf ein ganz neues Erlebnis einstellen sollen, und ein Roguelike passt hervorragend dazu. “Für dieses neue Erfolgserlebnis, das man bei Elden Ring oder unseren vorherigen Titeln nicht ganz finden würde, hatten wir das Gefühl, dass wir einige neue Mechanismen und einige neue Elemente brauchten, um diese Mischung hinzuzufügen.” Schon bald geht es los – der erste Playtest für Elden Ring: Nightreign beginnt am 14. Februar, und noch 2025 erscheint das Game für PC und Konsolen!