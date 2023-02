Offiziell: Cosmic Smash von Sega kommt für PS VR2 als C-Smash VRS

Segas klassisches Arcade- und Dreamcast-Spiel Cosmic Smash wird für PlayStation VR2 neu erfunden.

Mehr über C-Smash VRS

Nach dem Start einer Teaser-Website im vergangenen Monat wurde C-Smash VRS am Montag offiziell mit einem Trailer angekündigt, der weiter unten zu sehen ist. Der Titel, der 2023 veröffentlicht werden soll, kombiniert Sport- und Puzzle-Gameplay und enthält Originaltracks des japanischen DJ Ken Ishii (Rez Infinite) und des Synthesizer-Spielers und Plattenproduzenten Danalogue (Frontmann von The Comet is Coming and Soccer 96). Es wird vom britischen VR-Spezialisten Wolf & Wood (The Exorcist: Legion VR, A Chair in a Room: Greenwater, Hotel R’n’R, The Last Worker) entwickelt und von RapidEyeMovers, einem brandneuen Londoner Produktionsstudio, veröffentlicht.