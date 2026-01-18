NVIDIA bringt DLSS 4.5 auf alle unterstützten RTX-Grafikkarten

NVIDIA führt jetzt DLSS 4.5 auf sämtlichen unterstützten RTX-Grafikkarten ein. Nicht nur die 50er-Serie!

Das während der CES 2026 angekündigte Update sollte jetzt für mehr als nur die aktuell besten Grafikkarten in der NVIDIA-App verfügbar sein. Allerdings kommt das mit einer Warnung: Technisch gesehen bekommen alle Karten Zugriff auf „DLSS 4.5 Super Resolution“, die keine fps-verstärkenden Funktionen wie die Frame-Generierung enthält, da den alten Tensor-Kernen der GPUs der Pre-RTX 40-Serie keine FP8/FP4-Unterstützung (die KI-Gleitkomma-Tricks) haben. Daher warnt NVIDIA, dass aufgrund des Mangels an FP8-Elementen in GPUs der RTX 20 und der 30-Serie die Super Resolution-Modelle von DLSS 4.5 mit größeren Folgen führen werden. Einfach ausgedrückt, während das KI-Upscaling eine fps-Rettung sein kann, könnte der Versuch, die neueste Version zu verwenden, zu unerwünschten Ergebnissen führen. Die Lösung? Einfach bei der Vorversion bleiben – aber zumindest haben wir die Option da vor Ort in den Einstellungen.

Dieses neueste Update könnte als ein weiteres Kapitel in Nvidias Bestreben betrachtet werden, KI in PC-Spielen zu einer Sache zu machen. Machen Sie keinen Fehler, es hat DLSS vorangetrieben, seit die Technologie begann, in andere Aspekte unseres Lebens einzudringen. DLSS hat das Potenzial, Fans mit immer älter werdender Hardware zu helfen, spielbare Bildraten in ihrer Steam-Bibliothek zu erreichen, und die 4.5-Unterstützung in früheren Generationen ist eine gute Sache. Allerdings gibt es immer noch Unruhe unter einigen Gaming-PC-Spielern, die die Ergebnisse als „gefälschte Frames“ einordnen und auf die Idee zurückgreifen, dass KI native generierte Bilder mit künstlichen Panels koppelt, um die Lücken zu füllen, was wiederum einen wahrgenommenen FPS-Boost bietet. Aber andersherum: Wenn wir flüssigere Bildraten bekommen mit der Hardware, die wir ohnehin schon haben – was ist verkehrt daran? Niemand will derzeit eine neue teure Grafikkarte kaufen…