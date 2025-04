Nuki Smart Lock Pro (5. Gen.) Test: Komfortabel, sicher und kompakt

Diese Frage stellen sich viele, bevor sie in die Welt der smarten Haustüren eintauchen. Die Antwort ist vielschichtig, betrifft aber vor allem Komfort und Sicherheit. Habt ihr euch schon einmal aus der eigenen Wohnung ausgesperrt? Mit einem smarten Türschloss gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Ihr entsperrt die Tür einfach mit eurem Smartphone, ohne auf einen physischen Schlüssel angewiesen zu sein. Ein weiterer Vorteil: Ihr könnt digitale Schlüssel an Freunde, Familie oder Dienstleister vergeben – und diese bei Bedarf auch zeitlich begrenzen. So wisst ihr immer, wer wann Zugang zu eurem Zuhause hatte. Damit nicht genug, darüber hinaus bieten smarte Türschlösser die Möglichkeit, eure Tür von überall aus zu kontrollieren.

Das Smart Lock im Check

Das Nuki Smart Lock Pro (5. Gen.) präsentiert sich in einem überarbeiteten, kompakteren Design. Mit Abmessungen von 70 mm Tiefe und 57 mm Durchmesser ist es deutlich schlanker als seine Vorgänger und wirkt an der Innenseite eurer Tür wesentlich dezenter und eleganter. Das Edelstahlgehäuse vermittelt einen hochwertigen Eindruck und unterstreicht den Premium-Charakter des Produkts. Besonders praktisch: Das neue Modell wird mit zwei austauschbaren Basis-Ringen (schwarz und weiß) geliefert, mit denen ihr das Erscheinungsbild an euer Zuhause anpassen könnt – ein kleines, aber feines Detail, das die Liebe zum Detail bei der Entwicklung zeigt. Das Herzstück des Geräts ist zweifellos der neue bürstenlose Motor. Dieser sorgt nicht nur für ein kompakteres Design, sondern auch für eine verbesserte Performance.

Anders als beim günstigeren Smart Lock Go (hier geht’s zu unserem Test) mit seinem Bürstenmotor und nur einer Sperrgeschwindigkeit bietet das Pro-Modell gleich drei verschiedene Geschwindigkeitsstufen. Ihr könnt also selbst entscheiden, ob euer Schloss besonders schnell oder eher leise arbeiten soll – je nach persönlicher Präferenz und Situation. Ein weiterer großer Fortschritt gegenüber früheren Modellen ist der integrierte Akku. Statt auf Batterien zu setzen, verfügt das Smart Lock Pro (5. Gen.) über einen wiederaufladbaren Akku, der sich in nur zwei Stunden vollständig aufladen lässt. Das Besondere: Ihr könnt das Schloss sogar im montierten Zustand aufladen, was den Ladevorgang besonders komfortabel gestaltet. Ein voller Akku sollte je nach Nutzungsintensität für mehrere Monate halten. Aber: Wie bringt man das Teil überhaupt an die eigene Türe?

Die Installation des Schlosses

Die Installation des Nuki Smart Lock Pro (5. Gen.) ist erfreulich einfach und unkompliziert. Nuki verspricht eine Montage in weniger als fünf Minuten, und tatsächlich ist der Prozess selbst für Technik-Laien problemlos zu bewältigen. Ihr befestigt das Gerät einfach über eurem bestehenden Schließmechanismus, entweder mit 3M-Klebepad oder Schrauben. Bevor ihr euch für das smarte Schloss entscheidet, solltet ihr allerdings überprüfen, ob es mit eurer Tür kompatibel ist. Hierfür bietet Nuki auf seiner Website einen praktischen Installations-Check an.

Dort gebt ihr einige Informationen zu eurem vorhandenen Schloss ein und erhaltet sofort eine Rückmeldung, ob das smarte Schloss bei euch funktionieren wird. Die eigentliche Montage ist dann denkbar einfach: Ihr befestigt das Schloss über eurem im Türschloss steckenden Schlüssel, und schon ist es einsatzbereit. Die Nuki-App führt euch durch den gesamten Prozess und macht die Einrichtung zum Kinderspiel. Einmal kalibriert, ein Update gemacht, und dann könnt ihr schon loslegen. Hier zeigt sich die immense Erfahrung, die das Unternehmen bereits im Smart Home-Bereich gesammelt hat!

Zur Nuki-App

Mittlerweile ist die App des Herstellers echt mächtig geworden, auch im Falle des Smart Lock Pro (5. Gen.) gibt es vieles. Ein Nachtmodus, eine Zeitsteuerung, der Check des Akkustandes, die Belegung des großen runden Knopfes am Schloss, die Auto-Lock-Funktion und Lock’n’Go, aber auch ein Protokoll der vergangenen Interaktionen sind alle hier drin zu finden. Damit nicht genug, auch der Verbindungsstatus, der Anzeigename des Geräts und die Nuki-Services wie Remote Access, Guarantee Plus und Nuki Smart Hosting können hier verwaltet werden. Ein großer Punkt, klarerweise, sind die Sperrberechtigungen: Alle Nutzer*innen fallen hier rein, damit ihr an einem zentralen Ort alles im Griff habt. Neben Swipe-Aktionen und smarten Benachrichtigungen bietet das Zusammenspiel zwischen Nuki-App und dem smarten Schloss aber noch mehr Optionen.

Ob ihr nun die Haltedauer der Falle, die Umdrehung beim Sperren oder sonst etwas managen wollt – hier seid ihr richtig. Und erweiterbar ist das Ganze außerdem noch, denn ein großer Vorteil des Produkts ist die Kompatibilität mit dem gesamten Zubehör des Herstellers! Besonders empfehlenswert ist die Kombination mit dem Nuki Keypad, das euch Zutritt auch ohne Smartphone verschafft. Dann war da noch der Nuki Door Sensor, der den Türstatus überwacht und euch informiert, wenn die Tür offen steht, und auch der Nuki Fob, eine kleine Fernbedienung für die schlüssellose Öffnung der Tür. Das haben wir alles in einem Mega-Paket testen dürfen – die Nuki-App macht die gesamte Verwaltung eures Smart Home einfach. Ich finde es cool, so könnt ihr mal ein Produkt ausprobieren und dann nach und nach erweitern – ihr habt dann schon alles Notwendige parat!

Smart Lock Pro (5. Gen.) im Alltag

Das Nuki Smart Lock Pro (5. Gen.) überzeugt im Alltag vor allem durch seinen hohen Komfort und die zahlreichen Automatisierungsmöglichkeiten. Die Steuerung erfolgt wahlweise über den eleganten Knopf am Gerät selbst oder über die Nuki-App auf eurem Smartphone. Die App ist übersichtlich gestaltet und ermöglicht es euch, verschiedene Einstellungen vorzunehmen. So könnt ihr beispielsweise Zutrittsberechtigungen für Familienmitglieder oder Freunde verwalten und jederzeit nachvollziehen, wer wann die Tür geöffnet hat. Richtig cool ist die Auto-Unlock-Funktion, die das Schloss automatisch entsperrt, wenn ihr euch eurem Zuhause nähert. Ebenso praktisch ist die Lock’n’Go-Funktion, die die Tür automatisch verschließt, wenn ihr das Haus verlasst.

Dank der drei Sperrgeschwindigkeiten könnt ihr zudem entscheiden, ob euer Schloss besonders schnell oder eher leise arbeiten soll. Bei unserem Testhaus ist der Eingang ein Treppenhaus zugleich, da hallt jedes Geräusch extrem, und umso willkommener war hier die Möglichkeit, die Geschwindigkeit und die ohnehin schon geringere Lautstärke weiter zu reduzieren. Der integrierte Fernzugriff über das eingebaute WLAN-Modul ist ein weiterer großer Pluspunkt des Smart Lock Pro (5. Gen.). Anders als beim günstigeren Smart Lock Go, bei dem ihr entweder eine separate Nuki Bridge in Reichweite oder die kostenpflichtige Aktivierung des Remote Access benötigt, ist der Fernzugriff hier bereits integriert. Ihr könnt euer Schloss also von überall auf der Welt steuern und den Status prüfen – ohne zusätzliche Kosten oder Hardware. Das verdient den Zusatz Pro im Namen!

Nuki Smart Lock Pro (5. Gen.): Die Technik

Was steckt im Nuki Smart Lock Pro (5. Gen.)? Die Nachrüst-Lösung ist mit bestehenden Zylindern, die mit Schlüsseln gesperrt werden, kompatibel. Sie kommt mit einem Edelstahlgehäuse und misst kompakte 57 mm im Durchmesser und 70 mm in der Tiefe. Als Stromversorgung dient ein integrierter Akku, der sich in nur zwei Stunden vollständig aufladen lässt und je nach Nutzungsintensität mehrere Monate hält.

Ein bürstenloser Motor mit drei verschiedenen Sperrgeschwindigkeiten sorgt für eine schnelle und zuverlässige Bedienung. Zur Konnektivität gehören neben Bluetooth auch WLAN und Thread für die Matter-Unterstützung. Der integrierte Fernzugriff macht eine separate Bridge überflüssig, und die Matter-Kompatibilität sorgt für eine reibungslose Integration in euer Smart Home.