Nuki Smart Lock Go Test: Günstiger Einstieg in die Welt der Sicherheit

Zu einem Preis von nur 149,- Euro (UVP) bekommt ihr ein smartes Türschloss, das einfach zu installieren ist und den Grundbedarf an smarter Sicherheit abdeckt. Doch wie schlägt sich das Einsteigermodell im Vergleich zu den Premium-Varianten? Das Nuki Smart Lock Go wird auf der offiziellen Website als Einstiegslösung in die Welt des smarten Zutritts positioniert. Der Preis von weit unter 200,- Euro macht es deutlich erschwinglicher als die Premium-Modelle des Herstellers, ohne dabei auf die grundlegenden Funktionen verzichten zu müssen. Geboten wird ein Gerät, das sich durch einfache Installation, Kompatibilität mit bestehenden Zylindern und eine intuitive Bedienung auszeichnet. Die Vorteile liegen auf der Hand, denn Nuki verspricht:

Darüber hinaus bieten smarte Türschlösser wie das Nuki Smart Lock Go die Möglichkeit, eure Tür von überall aus zu kontrollieren. Ihr könnt aus der Ferne nachsehen, ob die Tür verschlossen ist, und sie bei Bedarf öffnen oder schließen. Das ist besonders praktisch, wenn ihr etwa einem Nachbarn Zugang zur Wohnung gewähren möchtet, während ihr im Urlaub seid, oder wenn ein Paketbote eine Lieferung in euren Flur stellen soll. Smarte Türschlösser sind also vor allem eines: praktische Alltagshelfer, die euch das Leben leichter machen und gleichzeitig für mehr Sicherheit sorgen. Nicht jeder wird all diese Funktionen benötigen, aber selbst wenn ihr nur einen Teil davon nutzt, werdet ihr den Komfort schnell zu schätzen wissen.

Diese Frage stellen sich viele, bevor sie in die Welt der smarten Haustüren eintauchen. Die Antwort ist einfach: Es geht um Komfort und Sicherheit gleichermaßen. Habt ihr euch schon einmal aus der eigenen Wohnung ausgesperrt? Mit einem smarten Türschloss gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Ihr entsperrt die Tür einfach mit eurem Smartphone, ohne auf einen physischen Schlüssel angewiesen zu sein. Ein weiterer Vorteil: Ihr könnt digitale Schlüssel an Freunde, Familie oder Dienstleister vergeben – und diese bei Bedarf auch zeitlich begrenzen. So wisst ihr immer, wer wann Zugang zu eurem Zuhause hatte.

Das Smart Lock im Detail

Das Nuki Smart Lock Go präsentiert sich als kostengünstige Alternative zum Premium-Modell Smart Lock Pro. Mit seinem klassischen Design und den Abmessungen von 110 x 60 x 60 mm fügt es sich dezent an der Innenseite eurer Tür ein. Es ist in Weiß gehalten und wirkt trotz des günstigeren Preises keineswegs billig oder minderwertig verarbeitet. Anders als beim Pro-Modell kommt hier allerdings kein Aluminiumring zum Einsatz. Der große Vorteil des Einsteigerprodukts liegt in seiner Kompatibilität: Es lässt sich an nahezu jedem Türschloss montieren – und das ohne Bohren oder Schrauben. Der eingebaute Bürstenmotor sorgt für eine zuverlässige Drehung des Schlüssels, auch wenn er nicht ganz so leise und schnell arbeitet wie der bürstenlose Motor der Premium-Variante.

Für den alltäglichen Gebrauch ist dies jedoch völlig ausreichend. Angetrieben wird das smarte Schloss von vier handelsüblichen AA-Batterien, die beim Kauf bereits im Lieferumfang enthalten sind. Je nach Nutzungsintensität halten diese mehrere Monate. Alternativ habt ihr die Möglichkeit, später auf das separat erhältliche *Power Pack* umzusteigen, das als wiederaufladbarer Akku für länger anhaltende Stromversorgung sorgt. Ein wichtiger Unterschied zum Pro-Modell: Das Nuki Smart Lock Go selbst nutzt zunächst mal kein WLAN. Für den Fernzugriff über das Internet benötigt ihr daher entweder die separat erhältliche Nuki Bridge oder die einmalige Aktivierung des Remote Access direkt in der Nuki-App. Der Kauf des Remote Access-Pakets kostet euch einmalig 49,- Euro.

Die Installation des Schlosses

Die Installation des Nuki Smart Lock Go ist erfreulich einfach und unkompliziert. Nuki verspricht eine Montage in weniger als fünf Minuten, und tatsächlich ist der Prozess selbst für Technik-Laien problemlos zu bewältigen. Ihr müsst weder bohren noch schrauben, sondern befestigt das Gerät einfach über eurem bestehenden Schließmechanismus. Bevor ihr euch für das smarte Schloss entscheidet, solltet ihr allerdings überprüfen, ob es mit eurer Tür kompatibel ist. Hierfür bietet Nuki auf seiner Website einen praktischen Installations-Check an.

Dort gebt ihr einige Informationen zu eurem vorhandenen Schloss ein und erhaltet sofort eine Rückmeldung, ob das smarte Schloss bei euch funktionieren wird. Die eigentliche Montage ist dann denkbar einfach: Ihr befestigt das Schloss über eurem im Türschloss steckenden Schlüssel, und schon ist es einsatzbereit. Die Nuki-App führt euch durch den gesamten Prozess und macht die Einrichtung zum Kinderspiel. Nach einer kurzen Kalibrierung, damit das Schloss eure Tür kennt, könnt ihr sofort loslegen und alle Funktionen des Geräts nutzen.

Das Smart Lock Go im Alltag

Das Nuki Smart Lock Go bietet trotz seines niedrigen Preises nützliche Funktionen, die euren Alltag erleichtern. Die Steuerung erfolgt wahlweise über den großen Knopf am Gerät selbst oder über die Nuki-App auf eurem Smartphone. Mit einem einfachen Tastendruck oder Fingerwisch könnt ihr die Tür auf- und zusperren. Die App ist übersichtlich gestaltet und ermöglicht es euch, verschiedene Einstellungen vorzunehmen. So könnt ihr beispielsweise Zutrittsberechtigungen für Familienmitglieder oder Freunde verwalten und jederzeit nachvollziehen, wer wann die Tür geöffnet hat. Die Berechtigungen lassen sich dabei individuell anpassen – ihr könnt permanenten Zugang gewähren oder diesen zeitlich begrenzen, etwa für Handwerker oder Besucher.

Im Alltag überzeugt das Nuki Smart Lock Go durch seine Zuverlässigkeit. Auf Knopfdruck oder App-Befehl wird die Tür zuverlässig ge- oder entsperrt, und die Bedienung ist derart intuitiv, dass man sich innerhalb kürzester Zeit daran gewöhnt. Anders als beim Pro-Modell verfügt das Go allerdings nur über eine Sperrgeschwindigkeit, was in der Praxis aber kaum ins Gewicht fällt. Eines müsst ihr jedoch beachten: Ohne zusätzlichen Fernzugriff könnt ihr das Schloss nur in Bluetooth-Reichweite steuern. Für die Fernbedienung über das Internet benötigt ihr entweder die separate Nuki Bridge oder die kostenpflichtige Aktivierung des Remote Access um 49,- Euro, was einmalig in der App erfolgen kann – das ist also auch im Nachgang machbar.

Über die Nuki-App

Mittlerweile ist die App des Herstellers echt mächtig geworden, auch im Falle des Smart Lock Go gibt es vieles. Ein Nachtmodus, eine Zeitsteuerung, der Check der eingesetzten Batterien, die Belegung des großen runden Knopfes am Schloss, die Auto-Lock-Funktion und Lock’n’Go, aber auch ein Protokoll der vergangenen Interaktionen sind alle hier drin zu finden. Damit nicht genug, auch der Verbindungsstatus, der Anzeigename des Geräts und die Nuki-Services wie Remote Access, Guarantee Plus und Nuki Smart Hosting können hier verwaltet werden. Ein großer Punkt, klarerweise, sind die Sperrberechtigungen: Alle Nutzer*innen fallen hier rein, damit ihr an einem zentralen Ort alles im Griff habt. Neben Swipe-Aktionen und smarten Benachrichtigungen bietet das Zusammenspiel zwischen Nuki-App und dem Smart Lock Go aber noch mehr Optionen.

Ob ihr nun die Haltedauer der Falle, die Umdrehung beim Sperren oder sonst etwas managen wollt – hier seid ihr richtig. Und erweiterbar ist das Ganze außerdem noch, denn ein großer Vorteil des Produkts ist die Kompatibilität mit dem gesamten Zubehör des Herstellers! Besonders empfehlenswert ist die Kombination mit dem Nuki Keypad, das euch Zutritt auch ohne Smartphone verschafft. Dann war da noch der Nuki Door Sensor, der den Türstatus überwacht und euch informiert, wenn die Tür offen steht, der Nuki Fob, eine kleine Fernbedienung für die schlüssellose Öffnung der Tür, und das Nuki Power Pack, ein wiederaufladbarer Akku, der die AA-Batterien ersetzt und für längere Laufzeiten sorgt. Die Nuki-App macht die gesamte Verwaltung eures Smart Home, egal, für wie viele Produkte ihr euch im Endeffekt entschieden habt, ganz einfach!

Nuki Smart Lock Go: Die Technik

Werfen wir einen genaueren Blick auf die technischen Spezifikationen des Nuki Smart Lock Go: Es kommt in Weiß und misst 110 x 60 x 60 mm. Nuki bezeichnet das Produkt als „im klassischen Design“ gefertigt, das wird klar, wenn man das Smart Lock Pro im Vergleich sieht. Als Stromversorgung werden vier AA-Batterien verwendet, die im Lieferumfang enthalten sind – sehr angenehm! Ihr könnt hier, wie vorhin beschrieben, aber auch das Power Pack verwenden, dieses Gerät ist auf jeden Fall damit kompatibel. Ein Bürstenmotor mit einer einzigen Sperrgeschwindigkeit kommt zum Einsatz, und grundsätzlich werdet ihr das Gerät über Bluetooth ansteuern.

Konfiguriert wird das Produkt via Nuki-App, und im Testzeitraum rund um März/April 2025 war übrigens die Smart Lock-Version 5.2.2 als Firmware aktuell. Der optionale Fernzugriff kann via Nuki Bridge-Zubehör oder einer separaten Aktivierung (49,- Euro einmalig) freigeschaltet werden. Matter-Kompatibilität ist ebenso vorhanden wie die mechanische Kompatibilität auf fast alles; denn das Smart Lock Go passt auf bestehende Schlüssel- und auch Knaufzylinder. Daher kann die Montage ohne Schrauben oder Bohren an der Innenseite der Tür erfolgen. Im Vergleich zum teureren Smart Lock Pro verzichtet das Modell auf Dinge wie integriertes WLAN, den bürstenlosen Motor, mehrere Sperrgeschwindigkeiten und das kompaktere Design.