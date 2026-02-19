No Rest for the Wicked kommt wohl auch für Nintendo Switch 2

Es sieht so aus, als würde ein Port von No Rest for the Wicked auf Switch 2 sich in Entwicklung befinden. Sogar mit Video!

Zu No Rest for the Wicked auf Switch 2

Ein ziemlich großer Hinweis wurde von einem der leitenden Entwickler des Action-RPGs gegeben, der ein Update darüber gab, wie es derzeit läuft. Thomas Mahler, Kreativdirektor von No Rest for the Wicked und CEO des Entwicklers Moon Studios, teilte auf Twitter einen inzwischen gelöschten Clip des Spiels, das auf Nintendos neuester Konsole läuft und der seitdem auf Reddit repostet wurde. Dies ist kein bloßer Screenshot, sondern tatsächliches Filmmaterial von ihm, wie er eine Live-Version auf der Switch 2 spielt. Wir können seine Workstation im Hintergrund sehen und alles, komplett mit Laptop, PC und anderer Technologie, an die sein Switch 2 angeschlossen ist. Dann erkundet er etwas und engagiert sich in einem Stück Kampf, nur um einen Ausschnitt davon zu geben, wie gut es derzeit läuft. Ziemlich gut, wie es sich herausstellt.

Im Juli 2025 wollte Moon Studios das Projekt auf alle Plattformen bringen, aber vielleicht nicht alle auf einmal. Seltsamerweise war es die Xbox Series X/S, die im letzten Sommer das größte Fragezeichen hatte. „Wir müssen die Dinge mit Microsoft besprechen, um zu sehen, was Sinn macht“, sagte Mahler damals auf Discord, obwohl Xbox in No Rest for the Wickeds sozialen Kanälen aufgeführt ist. In den Monaten seitdem scheint Switch 2 an interner Dynamik zu gewinnen, und wir könnten bald etwas hören, wenn wir dieses neueste Video ansehen. No Rest for the Wicked kam im April 2024 auf Steam Early Access, und unser erster Testbericht einer frühen Version fiel gemischt aus. Bewertungen und Feedback sind seit den weiteren Updates stark besser geworden, mit über 57.000 Bewertungen mit einer bisherigen positiven Bewertung von 80 % auf Steam.