No Rest for the Wicked: Im Januar 2026 kommt der Koop-Modus

Moon Studios wird am 22. Januar 2026 das „Together“-Kooperative Play-Update für No Rest for the Wicked veröffentlichen.

Mehr zum No Rest for the Wicked-Update

Ein offener Beta-Test ist ab sofort bis zum 22. Dezember verfügbar. Hier ist eine Übersicht über das Update und das Spiel: Moon Studios teilte gerade nie zuvor gesehenes kooperatives Gameplay und diskutierte neue Details des bevorstehenden kooperativen Multiplayer-Updates mit dem treffenden Titel No Rest for the Wicked „Together“. Dieses immense Update wird lang erwartete Funktionen wie kooperative Kämpfe, Waffen-Updates, gemeinsame Ressourcen, Gehöfte und vieles mehr bringen, die alle mit bis zu vier Spielern in gemeinsamen persistenten Realms spielbar sind. Studio-Direktor Thomas Mahler und andere Teammitglieder gaben das offizielle Veröffentlichungsdatum für das Update am 22. Januar 2026 bekannt und gaben bekannt, dass ein neuer öffentlicher Beta-Test mit Inhalten aus dem bevorstehenden Update jetzt für alle verfügbar ist, die das Spiel gekauft haben.

No Rest for the Wicked (wir berichteten bereits) ist das dritte Spiel in voller Länge von Moon Studios. Wir übernehmen die Rolle eines „Cerim“, eines Mitglieds eines heiligen Ordens, der von mysteriösen Kräften durchdrungen ist und die Aufgabe hat, die Pest zu zerstören, eine alte Plage, die begonnen hat, die Insel Isola Sacra zu verzehren, die selbst bereits der Ort großer politischer Umwälzungen und des Todes ist. Navigiert in einer dunklen, malerischen Welt und kämpft gegen die Kräfte der toxischen Korruption, halsbrecherischen Aasfresser und seltsamen Bestien. Entwickelt euren Cerim von einem jungen Überlebenden zu einer richtigen Kraft, mit der man rechnen muss, und nutze zahlreiche Waffentypen, Verzauberungen und listige Taktiken, um Feinde zu überlisten und zu überwältigen. No Rest for the Wicked ist derzeit im Early Access für PC über Steam. Eine vollständige Veröffentlichung ist für PlayStation 5, Xbox Series und PC geplant.