No More Heroes 3 kommt im Oktober auf PC, PlayStation und Xbox

Bereit für Chaos pur? Mit No More Heroes 3 gibt es ein actionreiches Wiedersehen mit Travis Touchdown. Lest mehr!

Dazu gehört etwa Küstenwache bis hin zur Toilettenreinigung, und je mehr ihr erledigt, umso mehr Geld könnt ihr verdienen. No More Heroes 3 wurde von Grasshopper Manufacture entwickelt und kam schon 2021 für die Nintendo Switch heraus. Der Titel wird am 14. Oktober für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen erscheinen. Was haltet ihr von dieser Ankündigung, werdet ihr euch das chaotische Spektakel holen?