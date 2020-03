Nintendo und 2K Switch-Releases von BioShock, XCOM 2 und Borderlands an

Gute Nachrichten für alle Fans der 2K Games, die auch eine Switch besitzen – lange hat es gedauert aber jetzt ist es soweit: mit dem Statement 2K <3 Switch kündigten Nintendo und 2K Switch-Releases einiger Kracher an. In der kürzlichen Nintendo Direct-Präsentation hat 2K angekündigt, dass BioShock: The Collection, XCOM 2 Collection und die Borderlands Legendary Collection am 29. Mai für Nintendo Switch erscheinen.

„Wir freuen uns, einige unserer größten Marken auf die Nintendo Switch-Plattform zu bringen“, so Melissa Bell, Senior Vice President & Head of Global Marketing bei 2K. „Dies sind einige unserer erfolgreichsten Spiele und Franchises, die Millionen von Fans auf der ganzen Welt in ihren Bann gezogen haben. Durch die Veröffentlichung für Nintendo Switch fügen wir diesen Spielen ein Element der Mobilität hinzu und sorgen dafür, dass sie noch mehr Spielern zur Verfügung stehen.“