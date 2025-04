Nintendo Switch 2: Wie verwendet man die Joy Con 2-Controller als Maus?

Die Nintendo Switch 2 bringt eine Innovation in die Welt der Konsolensteuerung: Die Joy-Con 2-Controller können nun als Maus verwendet werden. Aber wie, fragt ihr euch? Gehen wir zurück zur Ankündigung der Konsole und schauen genauer hin…

Mäuse auf der Switch 2!

Diese Funktion stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Art und Weise dar, wie Konsolenspiele gesteuert werden können, und überbrückt die Kluft zwischen traditioneller Konsolensteuerung und dem klassischen PC-Spielerlebnis. Der wichtigste Aspekt dieser neuen Technologie liegt in ihrer Einfachheit und Intuitivität. Die Joy-Con 2-Controller können mit der Seite nach unten auf einer Oberfläche platziert werden und funktionieren dann wie eine computertypische Maus. Abhängig vom Spiel kann diese Oberfläche variieren – während bei manchen Titeln die eigenen Oberschenkel ausreichen könnten, wird bei präzisionsorientierten Spiele wie Metroid Prime 4 eine spezielle Matte als Unterlage empfohlen. Die genialste Eigenschaft dieser Technologie ist ihre nahtlose Integration. Das System erkennt automatisch, wenn ein Joy-Con 2 in die Mausposition gebracht wird, und aktiviert sogleich den entsprechenden Steuerungsmodus. Es ist kein Eingriff in Menüs oder eine Konfiguration notwendig – die Konsole versteht eure Absicht sofort. Auch der Wechsel zurück funktioniert: Die Fähigkeit, nahtlos zwischen Controller- und Maussteuerung zu wechseln, vereint mühelos die Stärken beider Welten!

Die Maussteuerung mit dem Joy-Con 2 zeichnet sich durch ihre außergewöhnliche Reaktionsfähigkeit aus. In Spielen wie Metroid Prime 4 fühlt sich die Steuerung äußerst präzise und reaktionsschnell an – genau wie bei einer herkömmlichen Computermaus. Vor allem in Verbindung mit einem 120 fps-Spiel und einem entsprechenden 120 Hz-Bildschirm kann das für butterweiches Spielen von Games wie etwa auch Overwatch 2 sorgen. Diese Präzision ist besonders in Spielsituationen von Vorteil, die ein hohes Maß an Genauigkeit erfordern, wie etwa Ego-Shooter-Sequenzen oder komplexe Strategiespiele. Die Kombination aus dieser präzisen Steuerung und der Möglichkeit, Spiele mit 120 Bildern pro Sekunde darzustellen, schafft ein bisher auf Konsolen unerreichtes Niveau an Kontrolle und Immersion. Dies ermöglicht eine Spielerfahrung, die bislang nur PC-Fans vorbehalten war. Die ergonomische Gestaltung der Joy-Con 2 ermöglicht es, sie sowohl als traditionellen Controller als auch als Maus komfortabel zu nutzen, ohne dass spezielle Zusatzgeräte erforderlich wären. Dies unterstreicht Nintendos anhaltenden Fokus auf innovative, aber benutzerfreundliche Hardware-Designs.