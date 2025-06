Nintendo Switch 2 Welcome Tour bekommt 5-Minuten-Trailer

Nintendo hat einen fünfminütigen japanischen Übersichtstrailer für Nintendo Switch 2 Welcome Tour veröffentlicht.

Über Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Dabei handelt es sich – wie bereits berichtet – um eine interaktive Ausstellung, die die Funktionen und Hardware der Switch 2 vorstellt. Offiziell heißt es: Die Nintendo Switch 2 Welcome Tour ist eine Art interaktive Ausstellung, die einen Einblick in die Funktionen und Technologien bietet, die euer Spielerlebnis antreiben. Schaut, berührt und fühlt euch gewissermaßen durch die verschiedenen Exponate. Entdeckt dabei viele Erkenntnisse über das System. Erfahrt mehr über grundlegende Funktionen, wie die magnetischen Anschlüsse, die die Joy-Con 2-Controller fest anhängen, und fortschrittlichere technische Details, die wir sonst vielleicht nicht bemerken.

Lauft durch die Ausstellungshallen, die einer riesigen Nintendo Switch 2 ähneln. Entdeckt dabei versteckte Fakten, löst alle Quizfragen und genießt so manche Minispiele. Verspielt ist aber nicht alles: Je mehr ihr auf Entdeckungsreise geht, desto mehr werdet ihr über die Hardware lernen! Die Nintendo Switch 2 Welcome Tour enthält Geheimnisse und Überraschungen, die ihr vielleicht sogar mit Freunden teilen wollt. Das Game ist ein Launchtitel und ist für die neue Konsole im Nintendo eShop am 5. Juni um 9,99 Euro erhältlich. Lust auf den neuen Trailer – wenn auch nur zum Ansehen – bekommen? Hier ist er schon für euch!